Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju PTSP od spominjanja trećeg entiteta i Herceg-Bosne! Tri je desetljeća međunarodna zajednica predvođena američkom administracijom sustavno sasijecala svaku inicijativu, a njihovo spominjanje čak se smatralo herezom koje zahtijeva barem javnu ekskomunikaciju jer bi po tim ocjenama vodila do raspakiranja Daytonskog mirovnog sporazuma i opasnosti od novih sukoba. Vodili su se takvim zaključkom jer se uspostavi hrvatskoga entiteta protivi bošnjačka strana u ovoj zemlji. Daytonski režim zbog kojega su tri strane pristale završiti rat i potpisati mirovni sporazum, uspostavljen prije nepunih 30 godina s jednom državom i dva entiteta, počeo se urušavati uz blagoslov međunarodnih dužnosnika upravo na trećem elementu, slabljenjem power-sharing mehanizama triju konstitutivnih naroda.
Treći entitet: Jesu li ga se Hrvati odrekli ili samo čekaju novu priliku
Belgija je najizraženije etnoteritorijalizirana zemlja u Europi, stoga tri federalne jedinice BiH možemo nazvati i europskim receptom, kaže politolog Mikulić
