'Treba ograničiti zapošljavanje na određeno najduže na godinu dana'

Klub zastupnika SDP-a u saborsku proceduru uputit će prijedlog izmjena Zakona o radu kojim bi se rad na određeno vrijeme ograničio najduže na godinu dana, a ne na tri godine kako je to trenutno. Na to ih je, kažu, potaknulo iseljavanje mladih odnosno radno sposobnog stanovništva koje najviše vezuju uz nestabilnost i nesigurnost radnih mjesta te potlačenost radnika.

- To su svega ugovori o radu na određeno vrijeme po kojima je Hrvatska, odnosno po učestalnosti takvih ugovora, u vrhu zemalja Europske unije. Smatramo da je to veliki problem, taj oblik zapošljavanja predviđen je kao privremena mjera, iznimka, ali se u praksi primjenjuje gotovo kao pravilo. Poslodavci to pravdaju nestabilnošću uvjeta poslovanja na tržištu, pa kao zbog toga ne znaju svoju budućnost, no mi smatramo da je to samo izlika da bi se lakše davali otkazi. Prema podacima HZZ-a čak 96 posto nezaposlenih u pravilu kada i rade dobivaju ugovore na određeno vrijeme i zato predlažemo ove izmjene - kazao je SDP-ov Saša Đujić na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru.

Njegov stranački kolega Gordan Maras kaže kako u SDP-u vjeruju da nema nikakvog razloga da zakon omogućava da rad na određeno vrijeme traje do tri godine, pa svako tri mjeseca radnicima produžuju ugovore na nova tri mjeseca, umjesto da ih zaposle na neodređeno.

- Vjerujemo da je najviše godinu dana dovoljno da tvrtke prouče zaposlenike i vide odgovaraju li im. Ovo je vrlo jednostavna i efikasna mjera, krajnje poticajna za mlade ili dugotrajno nezaposlene, kako bi svi oni znali na čemu su kad je u pitanju posao – pojasnio je Maras. Saša Đujić dodaje kako će SDP nastaviti i dalje predlagati konstruktivne prijedloge, pa se u budućnosti misle pozabaviti ugovorom o djelu s kojim ljudi godinama rade.

- Očito je da postoji potreba za tim ljudima, pa ne bi trebala biti praksa da se godinama radi s ugovorom o djelu umjesto da se ti ljudi trajno zaposle - zaključuje Đujić.

- SDP se, nastavlja Maras, bavi konkretnim problemima građana i predlaže zakone dok se, naglašava, predsjednik Sabora Gordan Jandroković bavi prebrojavanjem plakata u Lici, a ministri trče po tom kraju u sklopu izborne kampanje.

- Država nam je blokiranu, na čelu države su nam diletanti koji cijelu Hrvatsku podređuju svojoj stranci. Hrvatsku su pretvorili u močvaru, borimo se s masovnim iseljavanjem, novinare se legitimira u redakcijama... – prigovara Maras dodavši kako u interesu građana predlažu ovu jednostavnu mjeru koja bi građanima trebala pomoći da se osjećaju sigurnije.

- Val nasilja koji se događa ovih dana direktna je posljedica Plenkovićeva nečinjenja. Nenormalne su situacije u kojima se pale lutke političara i napada ljude jer su pripadnici određenh manjina, što je posljedica njegove vladavine - vjeruje Maras.

- Dotaknuli su se i podatka da šef ličko-senjskog HDZ-a Marijan Kustić nije u imovinsku karticu prijavio sat vrijedan oko 47.000 kuna, uz objašnjenje kako je to obiteljski poklon pa nije bio svjestan njegove vrijdnosti.

- Ljudi iz HDZ-a uvijek imaju satove od po 30, 40, 50 tisuća kuna. Počelo je s Ivom Sanaderom, nastavilo se s Zdravkom Mamićem, kojega se sada odriču iako je bio jedan od najvatrenijih HDZ-ovaca, a sada Kustić. Ljudima iz HDZ-a ti iznosi ne znače ništa, a Kustićev izgovor je neuvjerljiv i pokazuje ignorantski odnos HDZ-a, koji je zadržao Sanaderovu tradiciju - komentira Maras, dok Đujić zaključuje kako Kustić ima visoku poziciju i u Hrvatskom nogometnom savezu, pa njegov slučaj treba do kraja raščistiti kako se ubuduće oni koji ne mogu dokazati podrijetlo imovine ne bi izvlačili na obiteljski poklon.

