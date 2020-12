Tragedija ujedinila Hrvatsku, sada treba pokazati kreativnost i znanje u obnovi

Nisam mogao mirno slaviti Božić, nisam imao srca, izjavio je jedan dragovoljac, pripadnik navijačke skupine, koji je pokušao objasniti zašto je uzeo svoju lopatu, napunio automobil raznim stvarima, hranom i odjećom, te se zaputio u Petrinju pronaći domaćina i kuću kojoj treba njegova pomoć u popravljanju štete. Koliko je takvih hrvatskih građana koji su, poput ovog mladića, pomislili isto i krenuli pomagati, jasno je i iz poruka Vladinih i lokalnih institucija koje pozivaju dragovoljce da se strpe i da – ne dolaze neorganizirano, jer ih je očito toliko da neće svi ni stati na malu i skromnu preostalu infrastrukturu tog kraja.

Koliko je onih koji žele aktivno pomoći, a ne iz svog naslonjača mobitelom uplatiti novčanu pomoć na račun ugroženih, vidjelo se i iz nevjerojatnih i dugih redova gdje ljudi po tri sata čekaju pred Zavodom za transfuziju u zagrebačkoj Petrovoj ulici kako bi darivali krv. Ondje ne pamte takav odziv na dobrovoljno davanje krvi “još od vremena akcije Oluja 1995.”! Ako su Banovina, Petrinja, Glina i okolna sela desetljećima bili u zapećku našeg i interesa države, to sigurno više neće tako biti. Morala se dogoditi velika tragedija da bi se to promijenilo, ali tamošnji stanovnici mogu biti sigurni da će imati svu našu pomoć, i to ne jednokratno.

Ono što je novo u ovoj situaciji jest prijeka potreba da se tamošnjim stanovnicima pomogne obilno i brzo jer dolaze hladnoće i snijeg, a poanta je u tome da se ovo preostalo stanovništvo s Banovine ne nastavi iseljavati u ostale dijelove Hrvatske i širom svijeta, nego da ostanu na svom ognjištu. Zato obnova infrastrukture, kuća, stanova, i, što je najvažnije – proizvodnih pogona, mora biti i kvalitetna i ispunjavati sve norme kako bi u ovom trusnom području zgrade izdržale moguća nova seizmička iskušenja. Prilika je da ovdje Hrvatska pokaže ne samo svu neizmjernu silinu svoje solidarnosti, nego i znanja, poduzetništva i kreacije u obnovi ovog kraja. Ili kako bi kratko rekli dragovoljci upitani kako se osjećaju pomažući – “prelijepo”. Večernji list sav će prihod od prodaje ovog novogodišnjeg dvobroja uplatiti na račun na kojem se prikuplja novčana pomoć za stradale u potresu.

