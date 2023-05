Masakr u osnovnoj školi u Beogradu zaslužuje svaku osudu, svaku riječ sućuti s obiteljima žrtava, svaki oprez i brigu da se takvo što ne ponovi nigdje nikada. Ali, članak u sutrašnjem magazinu nedjeljnog izdanja uglednih američkih novina New York Times podsjeća nas na nešto što se ne može prešutjeti ni dok u Srbiji traju dani žalosti, a to je činjenica da se nasilje u toj zemlji promovira s političkog vrha. Nitko ne tvrdi da je to izravan uzrok ove tragedije u beogradskoj školi, ali nije ni nešto potpuno nebitno u cijelom kontekstu. Zbog toga je bilo sasvim opravdano pitanje novinara srbijanske televizije Nova upućeno predsjedniku Vučiću na konferenciji za novinare u srijedu o tome jesu li i neka prijašnja Vučićeva obraćanja naciji, pogotovo ono kad je u izravnom televizijskom prijenosu pokazivao fotografije dekapitiranih i samljevenih ljudskih tijela u atentatima u organizaciji skupine Veljka Belivuka, mogla pridonijeti normaliziranju nasilja.

"Au", odgovorio mu je Vučić i nastavio prozivati novinara kao nekoga tko nema pijeteta. Ali, to je upravo ona vrsta teških pitanja koja novinari moraju postavljati. Nedjeljni magazin New York Timesa (na nyt.com od protekle srijede) tematizira upravo taj odnos između Vučića i navijača mafijaša iz Belivukove skupine, u članku pod naslovom "The President and The Gangsters" (Predsjednik i gangsteri). Taj članak opširno, ali oštro dočarava svjetskoj javnosti kako je Vučić dopustio gangsterima da operiraju praktički kao produžena ruka države.

"Slučaj Belivuk nije samo noirovska (u stilu "noir", op. a.) priča o odrubljivanju glava i kokainu. Gangsterizam koji je procvjetao pod Vučićem, uz povremene prijetnje Srbije da će"'zaštititi" etničke Srbe drugdje u regiji, mogao bi u konačnici narušiti sporazum koji je obnovio mir na Balkanu 1995.", piše novinar NYT-a Robert Worth. Belivuk, vođa navijačke skupine Partizana koji je organizirao šverc kokaina i sadistička ubojstva, a nakon uhićenja tvrdio da mu je "boss" i zaštitnik bio Aleksandar Vučić, u članku se opisuje kao svojevrsni "predsjednikov tamni brat blizanac, čovjek koji utjelovljuje kriminalno dno države koja je tijekom proteklog desetljeća postajala sve autokratskija". Oštar članak koji za Vučića dolazi u najgore moguće vrijeme. Ali to ga ne čini manje istinitim i važnim.