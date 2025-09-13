Tragedija kod Bosiljeva: Motociklist poginuo u slijetanju s ceste

Vozač motocikla poginuo je u subotu navečer u prometnoj nesreći u mjestu Grabrk na području Bosiljeva, izvijestila je karlovačka policija. Nesreća se dogodila oko 19,40 sati, u mjestu Grabrk, gdje je došlo do slijetanja motocikla pri čemu je vozač na mjestu preminuo.
Očevid je u tijeku, a promet se odvija uz upravljanje policijskih službenika, kažu u policiji.
