OČEVID U TIJEKU

Tragedija kod Bosiljeva: Motociklist poginuo u slijetanju s ceste

policija ilustracija
pixabay
VL
Autor
Marin Bakić/Hina
13.09.2025.
u 22:32

Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida.

Vozač motocikla poginuo je u subotu navečer u prometnoj nesreći u mjestu Grabrk na području Bosiljeva, izvijestila je karlovačka policija. Nesreća se dogodila oko 19,40 sati, u mjestu Grabrk, gdje je došlo do slijetanja motocikla pri čemu je vozač na mjestu preminuo.

Očevid  je u tijeku, a promet se odvija uz upravljanje policijskih službenika, kažu u policiji.
