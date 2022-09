Što stoji iza pozadine likvidacije na Zrću: Trag smrti crnogorskih klanova i na ulicama hrvatskih gradova

Bio je oprezan. Nikamo nije išao bez tjelesnih čuvara. No kao i mnogima prije njega to mu nije pomoglo. Jer tog je kolovoškog jutra Goran Vlaović Goro u društvu djevojke i prijatelja izašao iz jednog noćnog kluba na Zrću. Napravio je nekoliko koraka prije nego što mu je s leđa prišao, kako će se poslije pokazati, Duško Tanasković.



Bio je odjeven u majicu s kapuljačom. Iz džepa je brzo izvadio pištolj, ispalio hitac u Vlaovićev potiljak. I pobjegao. No nakon nekoliko minuta vratio se. Valjda kako bi provjerio je li obavio "posao". Ponovno je pobjegao, a u bijegu je odbacio pištolj. No uskoro je uhićen. Upao je u ruke policajcima koji su se ondje zatekli. Neslužbene i nepotvrđene informacije kažu da je tako brzo uhićen jer je policija imala informaciju da bi se nešto gadno moglo dogoditi na Pagu.