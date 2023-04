Tomašević o tijelima na Svetom Duhu: Zvuči morbidno, ali moguće je riječ o režiranoj situaciji

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u subotu kako zvuči morbidno, ali je moguće da su mrtva tijela postavljena na pod KB Sveti Duh na fotografijama podmetnuta te je poručio da je na policiji da istraži jer je svima u interesu rasvijetliti slučaj do kraja. Postavlja se pitanje koje jest nevjerojatno i zvuči morbidno, je li moguće da je riječ o režiranoj situaciji... no to je moguće iz perspektive konteksta, kazao je novinarima nakon obilaska radova na Jarunu.

"Ravnateljica Sv. Duha je stupila na dužnost prije nešto više od godinu dana, to je bila jedina bolnica u Zagrebu u kojoj žene nisu mogle ostvariti svoje ustavno pravo na pobačaj, gdje je bio kolektivni priziv savjesti. Ona je to promijenila, ima zbog toga brojne otpore iz bolnice, ali i izvana", naveo je i dodao da su ti otpori takvi da je dobila više od 10 anonimnih kaznenih prijava.

Zanimljiv mu je, kaže, i tajming objave fotografija. "Snimka se u medijima pojavljuje na dan kada se odlučuje u Skupštini o nagradama Grada Zagreba za 15 pojedinaca i grupa, među kojima je i ravnateljica Sv. Duha koja je u dva posto najcitiranijih znanstvenika svijeta", podsjetio je. Na novinarsko pitanje bi li ravnateljica Sv. Duha trebala otići, odgovorio je protupitanjem - je li ijedna kaznena prijava završila s optužnicom i je li išta od onog što joj se stavlja na teret potvrđeno.

"Nakon što je snimka izišla u javnost tražio sam očitovanje ravnateljice KB Sveti Duh, koja je tražila očitovanje šefa Zavoda za patologiju, a koji tvrdi da se cijelo vrijeme poštuje pravilnik o postupanjima s umrlim bolesnicima prema kojem se tijela umrlih moraju držati u rashladnim uređajima ili, ako je situacija da je taj dan na žalost previše umrlih bolesnika, tijela se moraju držati na za to predviđenim stolovima pokriveni plahtom", pojašnjavao je zagrebački gradonačelnik. Po objavljenoj snimci, kaže, ispada da je oko sedam tijela bilo na podu.

"To bi bilo apsolutno kršenje pravilnika bolnice i takvo postupanje bi bilo gruba povreda radne dužnosti. Šef zavoda tvrdi da se poštuje zasigurno pravilnik, a s druge strane ono što je čudno jest da čitatelj koji je dostavio snimku tvrdi da je ona dva tjedna stara što ne može biti točno, jer u zadnjih mjesec dana nije bilo uopće situacija da bi tijela bila izvan rashladnih uređaja, a kamo li da bi bila na podu", rekao je.

Državna inspekcija, kaže, bila je tamo nenajavljeno u ožujku, u travnju i opet nenajavljeno jučer i nije apsolutno ništa našla što bi bilo protivno bilo kojem pravilniku ili propisu. Uprava Kliničke bolnice Sveti Duh izvijestila je jučer kako su podnijeli zagrebačkoj policiji kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja kako bi se utvrdilo je li netko namjerno izvadio tijela umrlih iz rashladnih uređaja i potom ih snimio na podu bolnice.

