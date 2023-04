Glasnogovornica Gradske uprave: 'Pretpostavka je da je netko izvadio tijela i snimio ih'

Glasnogovornica zagrebačke Gradske uprave Dinka Živalj obratila se medijima povodom snimke koja prikazuje mrtva tijela na podu mrtvačnice u bolnici Sveti Duh. Kako je uvodno istaknula, zatraženo je očitovanje ravnateljice koja je tražila očitovanje šefa patologije. "Po informacijama koje trenutno imamo, snimka je autentična, međutim, u medijima je objavljeno da je stara dva tjedna. Ono što imamo po izjavi šefa patologije, u ovom mjesecu nije bila niti jedna situacija su tijela bila izvan rashladnih uređaja, a kamoli na podu. U bolnicu je nenajavljeno došla Državna inspekcija koja je našla da je sve u redu, čisto, uredno. Našli su samo tri tijela u rashladnim uređajima, ostali su bili slobodni", kazala je Živalj.

"Pretpostavka je da je da se radi o namjeri. Odnosno, da je netko izvadio tijela i snimio ih. Bolnica će podnijeti kaznenu prijavu. To je pretpostavka, istražujemo", navodi. Prema informacijama šefa patologije, kaže, takva se situacija nije dogodila u mandatu ove Uprave.

Ističe kako bolnica ima 12 rashladnih uređaja. "MI želimo kapacitet povećati. Pokrenuta je javna nabava za još 15 uređaja. U ovom trenutku ih ima dovoljno", rekla je.

"Nikada se nije dogodila situacija, koja bi bila ovo što je bilo na snimci, u mandatu sadašnje ravnateljice. Ona je stupila na dužnost u siječnju prošle godine", tvrdi Živalj te kaže: "Učinit ćemo sve u našoj moći da rasvijetlimo slučaj do kraja".

"Prikupljamo informacije, došla sam reći ono što imamo u ovom trenutku", kazala je te istaknula kako su zadovoljni radom ravnateljice.

"Došla je i napravila već brojne promjene. Pokrenula je nabavu novih rashladnih uređaja, nakon sedam godina što se ustavom zagarantiran pobačaj do desetog tjedna trudnoće nije provodio, ona je to ostvarila. Mislim da je to glavni razlog zašto je se proziva", ustvrdila je glasnogovornica zagrebačke Gradske uprave.

