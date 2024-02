Tko sve ima pravo na povrat poreza? Porezna objavila detalje, poznato i kada kreću isplate

Kao i posljednjih godina, tisuće mladih i ove godine mogu očekivati povrat poreza u prvoj polovici 2024. godine. Porezna uprava potvrdila je kako se očekuje da će i ove godine većina povrata biti isplaćena do kraja svibnja, dok će isplate za one koji su više platili porez i prirez biti krenuti tijekom lipnja. Inače, povrat poreza neće dobiti svi porezni obveznici, već određene kategorije.

Naime, zaključno s krajem 2023. godine u Hrvatskoj je za ukupno 787.469 poreznih obveznika proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2022. godinu, navodi Porezna. Kod ukupno 704.992 poreznih obveznika utvrđena je razlika više uplaćenog poreza i prireza na dohodak za povrat u iznosu od 259.537.184,97 eura, dok je kod 70.315 poreznih obveznika utvrđena obveza za uplatu poreza na dohodak i prireza na dohodak u iznosu 16.772.301,36 eura. Kod preostalih 12.162 obveznika nije bilo razlike za povrat ili uplatu poreza i prireza na dohodak.

Naime, najveći povrat poreza stići će upravo mladima zaposlenima do navršene 25. godine života, i to od 100 posto od porezne obveze obračunane za dio godišnje porezne osnovice. U to ove će godine puni povrat poreza biti isplaćen za porezno razdoblje iz 2023., odnosno za sve rođene do 1998. godine.

Osim toga, polovičan povrat poreza stići će osobama od 26 do 30 godina života, odnosno najstarijima rođenima do 1993. godine. ''Ova umanjenja priznaju se prije umanjenja predujma poreza na dohodak za 50% rezidentu koji ima prebivalište i boravi na potpomognutim područjima I. skupine i području Grada Vukovara'', navode iz Porezne.

Do kraja veljače poreznu prijavu dužni su popuniti i predati porezni obveznici koji su u 2023. godini ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti, odnosno od djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva te dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije​​ i ostalih djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga. Prijavu trebaju podnijeti i pomorci u međunarodnoj plovidbi te porezni obveznici koji su dobili nalog Porezne uprave da naknadno plate porez na dohodak.

POVEZANI ČLANCI: