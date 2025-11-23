Naši Portali
KRONIČNI UMOR, ISCRPLJENOST...

Tko liječi liječnike – struku s jednom od najvećih stopa samoubojstava

Autor
Marina Borovac
23.11.2025.
u 22:55

Zdravstveni djelatnici često su manje skloni potražiti profesionalnu psihološku pomoć, upravo zbog uvjerenja – i vlastitih i onih koje im nameće okolina – da bi kao ljudi koji pomažu drugima trebali biti sposobni "riješiti sve svoje probleme" sami

Liječnici kao profesija imaju jedne od najviših stopa suicida, više čak i od vojnika izloženih izravnim borbenim djelovanjima te gotovo dvostruko više od opće populacije u kojoj je samoubojstava manje među ženama, što kod zdravstvenih djelatnica nije slučaj – one imaju tri do četiri puta veći rizik od suicida u usporedbi sa ženama iz opće populacije, što ovu skupinu čini jednom od najranjivijih u području mentalnog zdravlja. Odgovornost koju medicinski posao nosi, kronični umor, iscrpljenost, nedostatak osoblja, prekovremeni sati, emocionalni teret kad obitelji pacijenta morate priopćiti tešku vijest... sve su to razlozi koji utječu na mentalno zdravlje zdravstvenih djelatnika. Posebno su zabrinjavajući rezultati istraživanje Udruge Sentinel Uma koji su pokazali da je naš svaki treći student medicine imao suicidalne misli.

