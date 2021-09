Tko je žena o čijoj tragediji karlovačka županica i njezine kolegice u eteru pričaju neumjesne viceve?

Bila sam na kupanju na Dobri, stajala sam na početku mola i planirala isprati kosu. Spustila sam glavu u rijeku kako bih to i napravila i potom me odjednom poklopila golema količina vode koja je počela nadirati preko mene i više nisam mogla van, zarobila me i potiskivala na dno. Nisam više ništa vidjela, bila sam dezorijentirana. Nisam znala što je dolje, gore, lijevo ili desno. Hladni val koji me poklopio počeo me bacati i udarati po kamenju. U prvom trenutku ništa mi nije bilo jasno. Pokušavala sam izvući živu glavu i instinktivno sam tražila izlaz, put prema gore. To je kao da vas udari cunami! Svjesna sam danas da to ne bih preživjela da se, igrom slučaja, inače ne bavim kajakom, veslanjem na divljim vodama gdje vas u edukacijama i na treninzima uče pribranosti, kako da smireno tražite rješenje u opasnim situacijama. Da nemam to iskustvo, danas ne bismo razgovarale jer ja bih bila pokojna – opisuje Mirela Jakuš Fröbe borbu za goli život koju je vodila ovog ljeta, točnije 29. srpnja na kupalištu na rijeci Dobri, kod popularnog Krvavog mlina u naselju Donje Stative u Karlovačkoj županiji.