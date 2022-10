uhićen lokalni čelnik

Tko je Vinko Zulim: Novcem općine častio privatnim večerama pa ih pravdao službenim poslom

U Saboru je bio do siječnja 2022. kada ga, unutarstranačkim dogovorom, mijenja bivši splitski dožupan Luka Brčić. Kao zamjena Brčiću Zulim je ušao u Sabor jer je ovaj obavljao nespojivu dužnost no nakon gubitka lokalnih izbora eto Brčića u Saboru, a Zulim je morao van. U tih godinu i pol koliko je Zulim proveo u Saboru, uz plaću od 17.500 kuna mjesečno, nijednom se nije bio javio za riječ, repliku ili bilo što, no zato je izazvao incident sa saborskom zastupnicom Katarinom Peović