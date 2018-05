Tko je policajka koja je u Vinkovcima pazila na Boyse

Veća skupina BBB-a mirno i bez ikakvih iskakanja prolazi središtem grada dok ispred njih ide i nadzire ih interventna policajka. Zvuči pomalo nestvarno zna li se koliko su BBB žestoki navijači i u koliko navijačkih sukoba su do sada sudjelovali. Ipak, upravo ta slika jedna je od onih po kojima će finale Hrvatskoga kupa u Vinkovcima između Dinama i Hajduka ostati zapamćen.

Zahtjevni fizički testovi

Skupinu BBB-a koja je prolazila središtem Vinkovaca nadzirala je Jadranka Šarić (31) koja je već nekoliko godina pripadnica interventne policije PU vukovarsko-srijemske. Do Šarić bez dozvole MUP-a nismo uspjeli doći, ali njezini kolege kažu da se radi vjerojatno o jednoj od najkvalitetnijih i najsposobnijih pripadnica interventne policije uopće u Hrvatskoj. Kako smo doznali, zgodna policajka, sa svom pripadajućom opremom interventne policije, iz Otoka je. Ima dvije sestre. U policiji radi već godinama, a prije no što se zaposlila kao interventna policajka radila je na granici na Bajakovu i u prometnoj policiji. To joj je pomalo bilo dosadno pa je odlučila okušati se kao dio interventne policije, za što je morala, kao i svi ostali, proći prilično zahtjevne fizičke i psihičke testove. Već nekoliko godina jedna je od samo nekoliko pripadnica interventne policije PU vukovarsko-srijemske. Može je se vidjeti na svim utakmicama Cibalije, prosvjedima, osiguravanjima i sličnim događanjima kada je angažirana ta policijska postrojba. Kolege za nju kažu da je svima draga i, što je još važnije, da se mogu potpuno pouzdati u nju kada su na terenu.

– Šarić, kao i svi mi, ima iste obveze i zadaće. Prošla je testove, a i sada redovito trenira i vježba sve što i mi drugi. Voli se šaliti, a poznato je da ne voli nepravdu. Nikada joj nije problem iznijeti svoje mišljenje bez obzira na to o kome se radi – kažu dečki iz interventne policije.

Malo žena u jedinici

Prošla je obuku za tzv. tonfa palicu, a bila je i na natjecanju snajperista. Nije joj problem biti na zadatku osiguravanja državne granice gdje je policija već mjesecima angažirana. Tada za vrijeme smjena nema kupaonice, kuhinje, toaleta… Policajci kažu da svakodnevne obveze i zadaci koje obavljaju interventni policajci nisu za svakoga jer ih nije lako izdržati. Upravo je to jedan od razloga što među pripadnicima te policijske postrojbe ima malo žena. Svjesna zahtjevnosti posla i obveza, a kako bi ostala u formi, Šarić redovito trenira u fitness centru i trči. Kada je u bazi u Nuštru, redovito vježba samoobranu, džudo i druge borilačke vještine. O rukovanju naoružanjem da i ne govorimo.

– Iznimno je obučena i srčana. Mogu samo reći da se ne bismo željeli sukobiti s njom na ulici – rekao nam je jedan od interventnih policajaca.