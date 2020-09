Tko je plasirao priču o Petekovu priznanju da je novac bio za kampanju Grabar-Kitarović?

Hoće li doći do sukoba obrane Dragana Kovačevića i Kreše Peteka oko navodne predaje 1,96 milijuna kuna na Martinje prošle godine u Kovačevićevu “klubu” u Slovenskoj 9 u Zagrebu?

To se pitanje nameće nakon što su u javnost plasirane informacije da će Petek priznati da je u “klub” tog 11. studenog donio 1,96 milijuna kuna, ali ne kao mito Kovačeviću kako bi njegova tvrtka Elektrocentar Petek dobila posao za Janaf, nego za predizbornu kampanju tadašnje predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović. Nezakonito financiranje predizborne kampanje za Peteka bi, prema toj teoriji, bio povoljniji krimen nego davanje mita. Odvjetnik Kreše Peteka Veljko Miljević oštro je opovrgnuo te navode o Petekovoj obrani. No u političko-odvjetničkim krugovima špekulira se da iza cijele priče oko tog navodnog Petekova priznanja da je novac bio za kampanju Grabar-Kitarović stoje Kovačević i njegova obrana koju predvodi odvjetnik Ivo Farčić. No odvjetnik Farčić te tvrdnje demantira.

– Mi smo osporili primanje mita i da je Dragan Kovačević imao ikakve veze s tim mitom. Naša je obrana da nema mita i da nije bilo nikakvog novca – kategoričan je Farčić. Na pitanje kako komentira sumnje nekih da on stoji iza priče o tome da će se Petek braniti da je novac bio za predsjedničku kampanju Farčić odgovora da on nema veze s time i da ne zna ništa o tome.

On je već prije izjavio da se Kovačević ne osjeća krivim i da se ne osjeća dobro te da smatra da ne pripada u Remetinec.

Miljević ironičan

A priča o navodnom financiranju kampanje Grabar-Kitarović i novcu za koji su istražitelji utvrdili da je Petek na Martinje odnio u “klub” potkrepljuje se time što je tad u Slovenskoj 9 bio i Jakov Kitarović. Prema toj priči, Kovačević na Martinje lani uopće nije bio u svom “klubu?? iako su svjedoci potvrdili da je on bio u ondje, a to je jasno i iz Kovačevićevih SMS dogovora s Petekom da se nađu u “klubu” taj dan, što su zabilježili istražitelji.

VIDEO Dražen Barišić i Vinko Grgić dovedeni pred suca istrage zbog afere Janaf

Jakov Kitarović je pak priznao da je bio u “klubu” na Martinje, s još 20-ak ljudi i da se nakratko zadržao.

Petekov odvjetnik Miljević nam nije htio komentirati navode da će se njegov štićenik braniti time da je 1,96 milijuna kuna bilo za kampanju Grabar-Kitarović.

– Ono što mislim o tome neću vam reći, ta je priča nešto s čime ja nemam nikakve veze. Ja sam rekao “pa možda i prihvatim tu ideju, ja tako nešto pametno ne bih smislio” – ironičan je Miljević. Dodaje da o Petekovoj obrani ne želi ništa govoriti dok ne vidi spis i da još nema nikakvu strategiju.

– Mislim da sukoba obrana Kovačevića i Peteka neće biti, ali prvo moram vidjeti spis – odgovorio je na naše pitanje Miljević o mogućem sukobu obrana u aferi Janaf. Potvrdio nam je da još uvijek misli da će neki svjedoci u ovom slučaju postati osumnjičeni uz napomenu da su neki osumnjičenici već postali svjedoci. Miljević nije rekao na koga pri tome misli, ali očito se radi o direktoru tvrtke VG Vodopskrba Tomislavu Jelisavecu koji je osumnjičenik u kraku ove afere koja vodi prema gradonačelniku Velike Gorice Draženu Barišiću. Jelisavec je navodno priznao krivnju i pušten je iz pritvora kao i njegova suradnica Katarina Gašparac. U međuvremenu je pušten i Zvonko Maras.

Osim Kovačevića, i drugi iz Janafova kraka ove najnovije korupcijske afere u Hrvatskoj, kako doznajemo, branit će se da nisu krivi i uvjereni su da će biti oslobođeni.

Tko je još osumnjičen

U vezi s namještanjem poslova u Janafu za Elektrocentar Petek osumnjičeni su još i Vlado Zorić koji je direktor Sektora sigurnosti i zaštite. Zorić u Janafu radi od 2008. Istražitelji sumnjaju da je kao osoba nadležna za javna nadmetanja u toj državnoj tvrtki, po nalogu Kovačevića, sredio da posao za koji je navodno predao mito od 1,96 milijuna kuna – a to je izvođenje radova modernizacije sustava automatskog gašenja i hlađenja postojećih spremnika nafte i derivata na terminalu Omišalj, I. faza – dobije Petek. Zoriću je u tome navodno pomagao Damir Vrbanc, direktor Sektora transporta nafte u Janafu. Osim toga, Vrbanca se sumnjiči i da je na traženje Kovačevića pripremio tehničku dokumentaciju koja je pogodovala Elektrocentru Petek i za posao proširenja postojećeg sustava mjernih stanica Janafa. A njemu je u tome navodno pomogao Vatroslav Sablić, Petekov poslovni partner i vlasnik tvrtke Luvis koja je s Elektrocentrom Petek trebala dobiti taj posao. Sablić je inače prije bio direktor u Elki, i Diokiju dok je vlasnik te tvrtke bio Robert Ježić, a radio je jedno vrijeme i u Siemensu.