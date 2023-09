Tko je bio Matteo Messina Denaro? Bježao je 30 godina, nadimci su mu bili Rolex i Dijabolik

- Mogao bih napuniti groblje ljudima koje sam ubio - izgovorio je nekom prigodom Matteo Messina Denaro (61), zadnji pravi boss Cose nostre koji je umro u ponedjeljak u Italiji. Mesina Denaro je bio jedan od najpoznatijih svjetskih bjegunaca, u bijegu je bio 30 godina dok u siječnju nije uhićen u Palermu. No u zatočeništvu nije živio previše jer je bolovao od raka debelog crijeva, zbog čega je prije nekoliko dana iz zatvora maksimalne sigurnosti u kojem je boravio od uhićenja u siječnju, prebačen u bolnicu. Rak debelog crijeva je imao i kada je uhićen u siječnju, a ANSA navodi da nije tražio agresivan medicinski tretman, te da su ga liječnici prestali hraniti nakon što je proglašeno da je u ireverzibilnoj komi. Inače uhićen je u Palermu, nakon što je posjetio kliniku u kojoj se trebao liječiti. Nakon uhićenja je osuđen na doživotni zatvor šest puta zaredom i zatvoren u strogo čuvanom zatvoru u L‘Aquili. Talijanski i svjetski mediji ga smatraju zadnjim pravim donom sicilijanske mafije.

Denaro, poznat po nadimcima Rolex i Dijabolik, slovio je i kao najveći playboy među mafijašima, čiji su prepoznatljiv znak osim Rolexa, Ray Ban naočale te Giorgio Armani odjela. S policijskog radara nestao je 1993., a svi pokušaji da ga se uhvati, spektakularno su propadali do siječnja 2023. Talijanska policija, ali i FBI, smatrali su da je on na čelu Cosa nostre naslijedio nekadašnje velike šefove te organizacije, Salvatora Tota Riinu i Bernarda Provenzana. Obojica bivših bossova godinama su bili u bijegu, prije nego što su uhićeni. Rinna je u bijegu bio 23 godine prije no što je 1993. uhićen i osuđen na 26 kazni doživotnog zatvora. Provenzano je u bijegu bio nevjerojatne 43 godine prije no što je 2006. uhićen u nekakvoj pojati te osuđen na šest kazni doživotnog zatvora. I jedan i drugu su 2016., odnosno 2017. umrli u zatvoru.

VEZANI ČLANCI:

Denaro je bježao 30 godina, od 1993. kada je netragom nestao iz toskanskog gradića Forte dei Marami. Sve to vrijeme je talijanska policija je pretpostavljala da se Denaro skriva negdje na Siciliji, točnije u blizini rodnog mjesta. S vremena na vrijeme uspijevali bi uhititi njemu bliske ljude pa su u travnju 2018. uhitili 21 osobu iz njegovog najbližeg okruženja, no njega se nisu dokopali. Vili su mu uhićeni čak i sestra i brat, no sve je to bilo bez uspjeha. No Denaro je bio atipičan mafijaš, jer nije previše mario za pravila kojih su se pridržavali mafijaši starog kova kao što su bili Riina i Provenzano. U svijetu njih dvojice bilo je nezamislivo da neki mafijaš prizna izvanbračno dijete, što je Denaro učinio. Isto tako, u svijetu Provenzana i Riine, nezamislivo je bilo i da se lice novog mafijaškog bossa pojavi na nekoj novinskoj naslovnici. A Denarovo lice 2001. našlo se na naslovnici magazina L’Espresso koji ga je predstavio kao novog šefa mafije. Nakon što su uhićeni Provenzano i Riina, doznale su se neke stvari o Denaru. Riina ga nije volio jer je Denaro novac zarađivao sporije no što je Riina mislio da treba, a prao ga je ulažući ga u legalne poslove, pa je tako njegova obitelj među ostalim imala i lanac supermarketa na Siciliji. Provenzano je pak s njim komunicirao preko šifriranih papirića, pa se tako doznalo da je u toj korespondenciji Denarov pseudonim bio Alessio, a smatralo se da je Provenzano upravo njega odredio za svog nasljednika na čelu Cosa nostre.

Denaro je rođen u poznatoj mafijaškoj obitelji, a njegov otac Francesco Messina Denaro, poznat po nadimku Don Ciccio, bio je šef klana Castelvetrano i šef mafijaške organizacije u regiji Trapani. S oružjem je naučio rukovati kada mu je bilo samo 14 godina, a prvo je ubojstvo počinio s 18. Smatralo se da je odgovorana za 50 ubojstva, a “slavan” je postao kada je ubio Vincenza Milazza, šefa suprotstavljenog mafijaškog klana i njegovu trudnu djevojku, koju je zadavio. Vjeruje se i da je ubio i jednog vlasnika hotela na Siciliji i to zato što mu je ovaj predbacio veze s jako mladim, jedva punoljetnim djevojkama. Kada je Denarov otac umro 1998., on ga je naslijedio na čelu klana koji je brojao 900 ljudi. Denaro je ujedinio 20-ak mafijaških obitelji iz regije Trapani, pretvorivši svoj klan, uz klan iz Palerma, u jedan od najmoćnijih klanova Cosa nostre. Iznude, građevinski poslovi te veze s kolumbijskim kartelima su ga obogatili, a zbog tih poslova te vezama s mafijaškim obiteljima u SAD-u, došao je i na radar FBI-a, koji godinama istražuje njegove poslovne aktivnosti. Nakon ubojstva antimafijaških istražitelja Giovanni Falcona, u čijem je praćenju sudjelovao i Paola Borsellina 1992., uhićenja Salvatora Tota Riine 1993. i velikog antimafijaškog sudskog procesa, mafija je odlučila prisiliti državu da reterira, odnosno da ih prestane proganjati. Na sastanku mafijaških bossova, na kojem je sudjelovao i Denaro, odlučeno je da se državu na povlačenje natjera serijom bombaških napada. U tim napadima poginulo je 10 osoba, 93 su bile ozlijeđene, a oštećene su i neki spomenici kulture poput galerije Uffizi u Firenci. Nakon tih bombaških napada Denaro je nestao bez traga, a 2002. je zbog njih u odsutnosti osuđen na doživotni zatvor. Od tada do danas talijanska policija je pohvatala mnoge njegove bliske suradnike te mu je zaplijenila imovinu vrijednu 1,4 milijardu eura.

VIDEO Apsurdna situacija na suđenju Zavadlavu: Sud ne može pronaći snimke krvavog pohoda, a on se nelagodno smješka