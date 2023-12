Tko ima prednosti prolaska? Vozač se požalio pa je nastala rasprava

Nakon što je pitanje o prednosti prelaska objavljeno na Facebook stranici "Prometne zgode i nezgode", započela je rasprava. Naime, muškarac je zatražio pojašnjenje situacije s kojom se svakodnevno susreće, vezano uz križanje na kojemu on ima znak trokut, dok je s druge strane znak stop.

"Smjer iz kojeg idem s posla je ovaj kako je na slici. Cesta na desno i preko puta su jednosmjerne i skrećem ulijevo. Vozilima preko puta je znak stop (obvezno zaustavljanje), dok je meni znak trokut (raskrižje s cestom koja ima prednost prolaza). Vozila iz jednosmjerne ulice preko puta u 90% slučajeva idu u svoje desno te voze bez zaustavljanja. Dešava se situacija da kad se uvjerim da mi lijevo ne dolazi nitko, krenem i skrećem, no ovaj preko puta mi bez zaustavljanja ulazi u križanje i oduzima prednost", opisao je.

Donosimo neke od komentara koji su potom objavljeni.

"Taj što skreće udesno ima prednost jer oba ste na sporednoj cesti pa ste ga primjenom pravila lijevog skretača dužni propustiti. To što se on nije zaustavio na stop ne znači da vam je oduzeo prednost - nego samo nije poštovao prometni znak. To u smislu njegove prednosti nad vama nije bitno - on mora stati radi sigurnijeg uključenja na glavnu cestu, a ne radi vas".

"Ta cesta na koju nailaziš je glavna cesta, a ti si na sporednoj isto kao i onaj preko puta. Taj što skreće udesno ima prednost pošto se direktno uključuje na glavnu cestu, a ti skrećeš ulijevo prelazeći preko jedne trake".

"90% komentatora bi trebalo ponovo u autoškolu".

"Nebitno je koji je njemu znak. Tebi je znak da si na sporednoj i da imaš propustit ove na glavnoj i ovog koji skreće desno".

"Nema trokut ama baš nikakvu prednost nad stopom, nego je stvar u preglednosti. I stop i trokut označavaju sporedne ceste, u ovom slučaju ceste iste važnosti pa prvi prolazi onaj tko ide ravno ili desno, a tko ide lijevo, taj čeka".

"Ne postoji sporedna i 'sporednija' cesta, nego samo glavna i sporedna, znači znakovi iste važnosti. Postavljaju se različito ovisno o preglednosti pri uključivanju sa sporedne na glavnu cestu".

Goran Husinec, sudski vještak za promet, istaknuo je za 24sata kako mnogi zaboravljaju što znak stop znači te kako auto koji ima znak stop uvijek mora propustiti sve ostale automobile u raskrižju.

"Ako je ovaj kojem je 'trokut' već u raskrižju i skreće, drugi auto iz suprotnog smjera kojem je stop i koji ide ravno mora ga propustiti. Vozač kojem je označen trokut ne mora se zaustaviti, ali onaj koji ima stop mora, to je svetinja", kazao je. Prema njegovom tumačenju, muškarac koji je poslao upit imao bi prednost pred onima koji imaju znak stop.

