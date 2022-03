VEČERNJAKOV VOJNI ANALITIČAR

Tko brani Hrvatsku? Rusi su možda ispalili dron na Zagreb iz svoje krajine u Moldaviji! Prošao tri članice NATO-a

HV je naoružan tek protuzračnim raketama Strela-1 (ispaljuje se s ramena) i Strela-10 (s transportera) malog dometa, od samo 3,5 km. Posjedujemo i "Iglu", dometa 5 km i visinskog dometa od 3,5 km. I to bi bilo to. HRZ nema ni protuavionske rakete srednjeg dometa do 10 km visine, a kamoli rakete za gađanje ciljeva na većim visinama. Drugim riječima, Zagreb se, a i cijela Hrvatska, što se tiče protuavionske zaštite raketama – nije u stanju zaštititi ni obraniti. Zato sada Hranj, pritisnut pitanjima kako se dogodilo da nam se Tu-141 "prošetao" do Jaruna, govori da je modernizacija protuavionske zaštite "prioritet broj 1".