Tisuće ptica ležalo nepomično nakon što su se zabile u prozore izložbene dvorane

Tisuću mrtvih ptica u četvrtak ujutro padalo je u blizini centra McCormick Place Lakeside u Chicagu. Ovaj prizor dogodio se nakon što se više stotina ptica zabilo u prozore izložbene dvorane.

"To je apsolutno vaša najgora noćna mora", rekla je Christine Sheppard, direktorica programa sudara stakla za Američki konzervatorij za ptice za Insider. Aktivisti upozoravaju da je ovaj incident jeziv, ali da nije ništa novo za Chicago da se ptice salijeću u prozore. Posljednjih dana u Chicagu bila je strašna oluja koja te loši uvjeti za let što je pogodovalo velikom broju ptica i onog dana kada je došlo do tragedije.

Ptice su se zalijetale u prozore velike zgrade zato što su svjetla ostala upaljena tijekom noći što je privuklo životinje, istaknula je Annette Prince, direktorica Chicago Bird Collision Monitors za Insider. Iz McCormick Placea objasnili su da se svjetla gase kada nema ljudi, a aktivisti upozoravaju da je upravo to mjesto već 40 godina opasnost zbog svoje lokacije jer se nalazi na visini na kojoj se većina ptica sudara i prvo je mjesto na jezeru na koje ptice mogu naletjeti.

POVEZANI ČLANCI: