Terete ih da su unajmili kuću u Gornjem Orešju, pa u njoj čuvali 435 kg droge vrijedne milijun eura

Dvojac se tereti da su od 9. rujna 2022. do 16. veljače 2023. u Gornjem Orešju nabavljali velike količine konoplje, smole konoplje, MDMA, amfetamina, amfetaminskog ulja i kokaina. Prema optužnicu drogu su skrivali, miješali s punilima i prepakiravali radi prodaje, a u kući kojom su se koristili te gdje su, tvrdi tužiteljstvo, drogu i proizvodili, držali su i metanol i sumpornu kiselinu. Nakon što su uhićeno ukupno je nađeno 435 kilograma razne droge pakirane u 1686 paketa. Po vrstama droge, nađeno je 330 kilograma konoplje pakirane u 292 paketa, 90 kilograma amfetamina koji su bili pakirani u 690 paketa, 196.000 tableta ecstasyja pakiranih u 30 paketa, 25 litara amfetaminskog ulja, dva kilograma hašiša koji je bio pakiran u 160 paketa, 76 grama kokaina.... Zaplijenjena droga vrijedna je milijun eura.

Optuženi su i da su od 9. rujna 2022. do 16. veljače 2023., u spomenutoj kući osim droge. držali i strojnicu sa spremnikom i prigušivačem, automatski pištolj s pripadajućim spremnikom , tri električne detonatorske kapsile, jedan kilogram plastičnog eksploziva, jednu strojnicu s prigušivačem i pripadajućim streljivom te 500 komada raznog streljiva... Tužiteljstvo je u optužnici tražilo da se obojici optuženika produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, a Branku D. i zbog bijega.

Tijekom istrage Ivan Š. se branio šutnjom, no Bojan D. je bilo malo razgovorljiviji. Iznio je obranu pred istražiteljima u kojoj je izrazio svoje kajanje i žaljenje. Po njegovoj obrani, razlog zašto se sada našao u problemima su - novčani dugovi. A povrat tih dugova doveo ga je iz Srbije u Hrvatsku pa u Remetinec. Pojasnio je da je posudio 10.000 eura, koje nije mogao vratiti.

- Taj sam novac posudio od nekih osoba u Srbiji. Nisam im ga mogao vratiti pa su mi oni predložili da za njih odradim neki posao vezano za drogu i tako vratim taj dug. Stoga sam došao u Zagrebu u rujnu. Na autobusnom kolodvoru me je dočekala jedna osoba koja me je odvezla u tu kuću. Rečeno mi je da je to unajmljena kuća i da je moj posao da u njoj čuvam drogu. Dobio sam ključ, a i rečeno mi je da ne izlazim iz kuće. Pojasnili su mi da ću preko neke aplikacije dobivati SMS-ove u kojima će pisati koliko droge, kome i kada trebam dati - kazao je Bojan D.

Pojasnio je zatim da su u spomenutu kuću dolazili njemu nepoznati muškarci. Nekada su dolazili i više puta tijekom jednog dana. Oni su odnosili, ali i donosili drogu koju je on vagao i prepakiravao, no kazao je i da s tim njemu nepoznatim muškarcima koji su dolazili u kuću u kojoj je bio nije razgovarao. Što se tiče Ivana Š., njegovog suosumnjičenika, kazao je da je njega znao samo po nadimku, ali ne i po imenu.

- On mi je uglavnom donosio hranu, do kuće bi se dovezao, a u nekoliko navrata i on je od mene uzeo drogu. Ali samo marihuanu. Inače, za tu drogu koju sam davao tim muškarcima nisam uzimao novac - kazao je Bojan D.

Imao je za potrebu i pojasniti da on nije znao da u kući ima oružja, sve dok mu nije rečeno da je to oružje u podrumu u nekoj kutiji te da bi se i s njim nešto trebalo raditi.

- Meni je žao i kajem se zbog svega. Kajem se što sam pristao iz Srbije doći u Hrvatsku kako bi se bavio drogom - kazao je na koncu Bojan D.

