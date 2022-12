U studenom su 'minusi' bili rijetki, ali sve je izglednije da nas očekuje hladniji siječanj

Temperaturni "minusi" u studenom bili su rijetki, u mnogim su mjestima čak i izostali. Prema najnovijim prognozama, za cijelu zimu povećana je vjerojatnost barem prosječne temperature zraka, vjerojatnije čak malo više. Poneki bi mjesec u barem dijelu Hrvatske mogao biti i hladniji, osobito siječanj, navodi Zoran Vakula, meteorolog HRT-a.

Srednja mjesečna temperatura zraka u studenom, prema još neslužbenim podacima koje tek trebaju potvrditi klimatolozi DHMZ-a, posvuda je bila 1 do 2 °C viša od višegodišnjih srednjih vrijednosti pa će službene ocjene klimatologa vjerojatno biti od "normalan" do "topao", ponegdje vjerojatno i "vrlo topao". Ovako topao studeni rjeđi je na Jadranu, nego u unutrašnjosti. Primjerice, u Rijeci, Splitu i Dubrovniku, ovaj je studeni 7., 8. odnosno 12. na popisu najtoplijih, dok je u Zagrebu 15. po redu, na Zavižanu 19.

Ukupna mjesečna količina oborine bila je uglavnom veća od prosjeka, ponegdje i znatnije, primjerice u Sisku, Senju, Hvaru i Šibeniku, ali mjestimice je oborine bilo i manje nego što je uobičajeno, primjerice u Pargu, u Dubrovniku i Rijeci.

I srednja jesenska temperatura zraka, od 1. rujna do 30. studenog, diljem je Hrvatske viša, uglavnom za 1 do 2 °C. Stoga će klimatološka ocjena, navodi Vakula, vjerojatno biti većinom "vrlo toplo". Ova je jesen, naime, 11. na popisu najtoplijih u Osijeku, Kninu i Dubrovniku, dok je u Gospiću 8., Splitu i Zagrebu 4., u Rijeci 3., a na Zavižanu čak 2. najtoplija, odmah iza rekordne 1967. godine. Po ukupnoj sezonskoj količini oborine, klimatološke ocjene će vjerojatno biti od "sušno", primjerice u Splitu, do "vrlo kišno" u, primjerice, Zagrebu.

Zoran Vakula navodi kako premda prema svojoj prvoj trećini, ova godina nije djelovala odviše temperaturno ekstremna, kasniji mjeseci pridonijeli su iznimno visokoj srednjoj temperaturi zraka u razdoblju siječanj - studeni. Većinom čak ekstremnoj, rekordnoj ili barem među prve tri. Ukupna količina oborine u tom je periodu uglavnom manja od prosjeka.

Podsjetio je na službenu sezonsku prognozu stručnjaka DHMZ-a za zimu prema kojoj se navodi povećana vjerojatnost za ponegdje hladniji siječanj od prosječnoga.

- Na žalost ili sreću, teorija kaosa, nezaobilazna ako se želi kvalitetno prognozirati buduća stanja atmosfere, ne omogućava više detalja, iako bi to mnogi željeli. No, i tako nesavršene i manje pouzdane od kratkoročnijih prognoza - i dugoročne prognoze nekima služe za planiranje raznih aktivnosti... - ustvrdio je Vakula.

