Telekomi zasad ne povećavaju cijene usluga, no uvode inflacijsku klauzulu. Što to zapravo znači za korisnike?

Rast cijena telekom usluga neće se dogoditi, vjeruje u to Oleg Butković, potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture. "Mjere koje je Vlada donijela prošle godine itekako su pomogle i telekomima. Tako da nema razloga za povećanje tih cijena. Sljedeći tjedan ćemo se ponovno s njima sastati, ja sam prvi krug razgovora s njima obavio, kolega Filipović također", istaknuo je Butković, nakon sjednice Vlade.

Iz Hrvatskog telekoma na sve to kazali su nam kratko kako su indeksacijsku klauzulu uveli, cijene usluge nisu podigli niti su odlučili hoće li to učiniti. Što se tiče Vlade, kažu, u kontinuiranom su dijalogu.

Podsjetimo telekomi su početkom godine krenuli u akciju promjene općih uvjeta i dodavanja tzv. inflacijske klauzule. Takav potez odobrio im je regulator HAKOM u svom stručnom mišljenjem. Inflacijska klauzula omogućava im da jednom godišnje usklade cijene sa službenom prosječnom stopom inflacije u državi. S obzirom na to da su to odlučili zatražiti upravo u uvjetima visoke inflacije, logično bi bilo očekivati da im je namjera podići cijene.

Za sada niti jedan telekom nije povisio cijene niti kazao koliko bi to povećanje moglo iznositi, jer čeka se službena objava DZS-a koja je zakazana za 17. siječnja. Nakon toga telekomi imaju 90 dana vremena da odrede koliko će to biti i da odrade usklađenje.

Samo uvođenje inflacijske klauzule ne obvezuje telekome ni da se nužno usklade s njom ni da povećavaju cijene. Telekomi su jedino morali odrediti maksimalnu stopu usklađenja. Tako su, primjerice HT i Iskon odredili da to bude 10 posto, a Telemach 12 posto.

Ministri tvrde da telekomi nemaju pravog razloga za usklađenje te da ih ne bi trebali povisiti. Imaju li ministri prave adute i mogu li uvjeriti telekome vidjet će se u narednim danima.

No, ono što više ministri ne mogu zaustaviti jest uvođenje instituta tzv. inflacijske klauzule. Sada korisnici imaju vremena do sredine ožujka, kada istječe rok od 60 dana, odlučiti hoće li raskinuti postojeće ugovor bez penala ili ne, ako to ne naprave, znači da pristaju na inflacijsku klauzulu, a i svi novi ugovori će je sadržavati.

Ovogodišnji potez telekoma zapravo je vrlo značajan za buduću politiku određivanja cijena i prava korisnika. Sljedeće godine moći će automatski bez da ikome omoguće 'besplatan' raskid ugovora, uskladiti cijene temeljem inflacije u državi. Inflacijska klauzula telekomima je dugoročni alat da jednom godišnje povećavaju cijene bez da gube korisnike odnosno bez da korisnici imaju pravo u nepovoljnijim uvjetima raskinuti postojeće ugovore.

I ove godine su zapravo, čini se, tempirali akciju promjene uvjeta tako da im nakon isteka roka za korisnike od 60 dana ostane još dovoljno vremena da odluče li poskupjeti, o visini stope korisnike obavijeste tek nakon što zapravo ostanu bez prava 'besplatnog' raskida.

Inače, telekomi i dalje mogu svoje usluge formirati i povisivati neovisno o inflacijskoj klauzuli, no tada korisnici imaju pravo raskida bez penala, što im je do sada uvijek zadavalo glavobolje upravo zbog prava na raskid ugovora bez penala. Zadnji put su povisili cijene nekih usluga tijekom lipnja i srpnja od 3 do 8 kuna.