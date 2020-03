Upućeno posebno upozorenje mladima u Italiji, objavili i koga virus najviše 'napada'

Talijanske vlasti objavile su strukturu zaraženih u Italiji gdje je trenutačno 8514 aktivnih slučajeva.

Koronavirusom je, naime, prema posljednjim informacijama bilo zaraženo 10.149 osoba, od kojih je 631 osoba preminula, a potpuno su se oporavile 1004 osobe.

Prema podacima tamošnje Civilne zaštite, koronavirusom je zaraženo 43 djece u dobi do 9 godina, što je 0,05 posto ukupno zaraženih.

U dobi od 10 do 19 godina zaraženo je 85 osoba, a 296 u dobi od 20 do 29 godina.

Što su osobe starije, broj zaraženih sve je veći, a prosječna dob osobe zaražene koronavirusom u Italiji je 65 godina. Od svih zaraženih, 62 posto su muškarci.

U dobi od 30 do 39 godina zaraženo je 470 osoba, od 20 do 49 godina 891, od 50 do 59 godina 1453 osobe, od 60 do 69 godina 1471 osoba, od 70 do 79 godina 1785, a u dobnoj skupini od 80 i više godina ukupno su zaražene 1532 osobe.

– Istina je da su starije osobe više pogođene najnasilnijim oblicima bolesti koje je pokrenuo virus, žrtve su 4. ožujka imale prosječnu dob 81 godinu, no sada je 5 posto oboljelih mlađe od 30 godina. A taj bi postotak mogao rasti jer se mlađi ljudi ne ponašaju primjereno i odgovorno – rekao je Silvio Brusaferro, predsjednik talijanskog Instituta za zdravstvo, piše Corriere.

Od 8514 trenutačno zaraženih osoba, 21 posto je hospitalizirano, a na intenzivnoj njezi nalazi se ukupno 877 osoba.

