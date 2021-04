Talijanska vlada donijela stroga pravila: Ovi djelatnici moraju biti cijepljeni

Medicinsko osoblje obvezno je cijepiti se protiv koronavirusa, a oni koji ipak to ne budu učinili bit će suspendirani i bez primanja do 31. prosinca 2021., odlučila je talijanska vlada premijera Marija Draghija. Koliko je poznato, ni jedna zemlja nema sličnu mjeru. Cijepiti se moraju ne samo bolničari i liječnici, već svi zaposleni, dakle od administratora i čistača do bolničara i liječnika, u bolnicama, ljekarnama, svim sanitarnim strukturama, državnima i privatnima, u domovima za starije i drugim socijalnim ustanovama u kojima se pruža pomoć.

Odbijanje uzimanja cjepiva dovodi do gotovo automatske suspenzije s posla i uskraćivanja plaće do kraja godine. Vlada je donijela tu jedinstvenu odluku jer je upravo necijepljeno osoblje u tim ustanovama proširilo zarazu, a u mnogim domovima za starije osobe bilo je preminulih. Želi se zaštititi javno zdravlje i zadržati prikladne sigurnosne uvjete tijekom pružanja zdravstvene pomoći u sadašnjoj epidemiološkoj situaciji.

Samo do najbliže crkve

Taj dio odredbe nalazi se u dekretu koji je vlada usvojila i za suzbijanje širenja zaraze tijekom uskrsnih blagdana i u travnju. Tijekom tri dana, od subote do ponedjeljka, od 3. do 5. travnja cijela je Italija “crvena zona”, uz primjenu najstrožih mjera. Zabranjeno je kretanje ako nije iz zdravstvenih razloga. Policijski sat ostaje kao i sada, odnosno od 22 do pet sati ujutro. Zatvoreni su restorani i kafići, ali se može kupiti hrana i kava te iznijeti izvan lokala, no ne smije se konzumirati u njihovoj blizini. U restoranima se može naručivati hrana do 22 sata, a kava i ostalo iz kafića do 18 sati.

Na misu će se moći odlaziti uz pridržavanje sigurnosnih mjera, ali samo u crkve koje se građanima u blizini mjesta stanovanja. U ta tri dana moći će se izaći samo jednom na dan da bi se otišlo do drugog stana u kojem žive članovi obitelji. Izlaziti zajedno mogu najviše dvije osobe, a moći će sa sobom voditi i djecu mlađu od 14 godina. Dakle, moći će se na Uskrs ručati zajedno s roditeljima. U nekim regijama bit će moguće otići i do vikendice pod uvjetom da u njoj ne bude nitko drugi ili da u njoj netko stanuje. U svakom slučaju, bit će potrebno pri kontroli dokazati da izlasci iz stanova te odlasci u vikendice ulaze unutar usvojenih normi.

Policija je već pripremljena za kontrole. Ovo je, dakle, drugi Uskrs koji se živi pod uvjetima pandemije. I za Božić je bio uveden strogi lockdown. U Italiji se za Uskrs poklanja i čokoladno jaje u kojem se uvijek nalazi neki dar, iznenađenje. Talijani se nadaju da će u ovom jajetu pandemijskog Uskrsa pronaći to da će sljedeći Uskrs biti vedriji. Istina, i prošle se godine govorilo da bi Uskrs 2021. trebao biti kao oni prije koronavirusa, ali sada bi se želja za sljedeći Uskrs mogla i ostvariti jer postoji cjepivo. Usvojeni dekret ima i mjere za poslije Uskrsa, odnosno od 7. do 30. travnja.

Cijela Italija bit će “narančasta”, odnosno mjere će biti manje strože od uskrsnih “crvenih”. Dakako, regije koje su prije Uskrsa bile u crvenoj zoni ostat će takve i poslije. Razlog donošenja takve odluke je i što u Italiji svakodnevno ima oko 24.000 novozaraženih i više od 400 preminulih. Te se brojke tjednima ne smanjuju. Moguće će biti da se u travnju i dio Italije, odnosno neka regija, proglasi žutom zonom, dakle manje strogom, ali neka može biti proglašena i crvenom zonom. Sve ovisi o širenju zaraze.

‘Zaključan’ cijeli travanj

U travnju, dakle, ostaje policijski sat od 22 do pet ujutro. Ostaju zatvorene teretane, kazališta, kina..., a restorani i kafići rade samo za konzumiranje dalje od njih. Dakle, nema sjedenja i konzumiranja na terasama kafića i restorana. Trgovine hranom ostaju otvorene, ali ne i one koje nemaju nužno potrebnu robu. Trgovački centri ostaju zatvoreni, a tamo gdje se eventualno mogu otvoriti ipak moraju biti zatvoreni vikendom. Stroga pravila ostaju i za druženja, pa i za posjete obiteljima. Pozitivno je što je vlada odlučila otvoriti osnovne škole koje su dosad bile zatvorene.

Učenje na daljinu nastavljaju srednje škole i fakulteti, a onda će se postupno otvarati za nastavu u prisutnosti od 50 do 75 posto studenata. U crvenim zonama nastava će se i dalje održavati na daljinu. Čelnik Lige Matteo Salvini kritizirao je odluku o strogim mjerama i u travnju kazavši da bi se ipak mogli otvoriti restorani i neke strukture uz primjenu mjera distance...

– Nezamislivo je držati Italiju zatvorenom cijeli travanj. Tražimo od premijera Draghija da u ime zdravog razuma ipak dopusti otvaranje nekih djelatnosti – kazao je Salvini.

Draghi je odgovorio da su “zatvaranja zamisliva ili nezamisliva samo na temelju podataka koje vidimo o širenju zaraze”. Odluka o tome hoće li se nešto zatvoriti ili otvoriti ovisi samo o podacima, odgovorio je Draghi. Nakon toga je Salvini kazao da je suglasan s Draghijem i da treba slušati znanost. Inače, Draghi je najavio da će se dnevni ritam od oko 260.000 cijepljenih dnevno polovicom travnja povećati na 500.000 dnevno kako bi do lipnja bilo cijepljeno 80 posto stanovništva. Dosad je prvu dozu dobilo više od 7,2 milijuna Talijana, a obje 3,3 milijuna Talijana.