Tajfun stigao na kopno, ima poginulih. Vlasti poručile: Napustite svoje domove

Obilne kiše i vrtložni vjetrovi pogodili su velike dijelove Japana u jednoj od najsnažnijih oluja u zadnjih 60 godina, javlja BBC. Središte tajfuna Hagibis stiglo je do japanskog kopna jugozapadno od Tokija na poluotok Izu. Tajfun se sada kreće duž istočne obale vjetrovima brzine oko 225 kilometara na sat.

Dvije osobe su poginule uslijed nevremena, a najmanje 60 ljudi je ozlijeđeno.

Više od sedam milijuna ljudi pozvano je da napuste svoje domove zbog opasnosti od poplava i odrona, no vjeruje se da će ih tek 50.000 otići u skloništa.

this is so scary i cant imagine myself being in this situation, what more of those who are in japan right now :(( please dont forget to put them in your prayers as they have been struck by so mang disasters in just one day.#PrayForJapan pic.twitter.com/xqpytwc0w0