Tadić o rezultatima DIP-a: Kampanja Zorana Milanovića je jako naštetila SDP-u

Politički analitičar Večernjeg lista Tonči Tadić komentira prve rezultate Državnog izbornog povjerenstva. Prema obrađenih 31,69 posto glasova, HDZ-u pripada 65 mandata, Rijekama pravde 42. Most osvaja 10, Domovinski pokret 9, Možemo 5, IDS 4, NPS 2, Fokus 2

- To su sve ankete, još tu može biti promjena. Kod HDZ-a možemo reći da bi sve ispod 60 bilo loše. HDZ je u prilično nepovoljnim uvjetima kampanje, uz golemi pritisak, uz dnevnu kampanju predsjednika republike protiv njih i ovakvu izlaznost uspio doći skoro na isti rezultat kao prije 4 godine. Šokantan je potop SDP-a. SDP sve što je imao na raspolaganju, uz opću naklonost medija kroz stvaranje jedne klime moralne panike, su dobili po dva mandata više nego prošli put - kazao je Tonči Tadić.

- Kad zbrojite SDP i Možemo dobijete 53 što znači da je mobilizacija lijevih birača išla prema Možemo. Ovo je potop SDP-a orkestriran od strane Milanovića - dodao je.

- Za Milanovića bi bilo najpametnije ono što sam rekao još prije tjedan dana, da se povuče iz politike. On ne pomaže ni SDP-u, ni Hrvatskoj, ni samom sebi. On ne zna pregovarati, njegovo pojavljivanje je rastjeralo IDS i Fokus. Ni on ni Peđa Grbin nisu mogli uvjeriti Možemo da budu s njima. Sve što je SDP radio u ovoj kampanji bilo je protuustavno. Bio je premijerski kandidat i predsjednik Republike, SDP je čvrsto stajao iza njega. Možemo nije pristao na takvu igru, cijela Hrvatska im treba odati priznanje - kazao je Tadić.

- Možemo je prema sebi privukao gomilu mladih birača koji su se mobilizirali, a HDZ je napravio nevjerojatnu mobilizaciju. Veliki uspjeh je i Domovinski pokret i Most. Ovaj rast Mosta je plod odlaska dijela protestnih glasova prema njima - kaže.

- Imali smo fantastičnu veliku izlaznost, bez ijednog incidenta. Hrvatska se pokazuje kao mirna i dobro organizirana zemlja čija demokracija funkcionira. Tko god sastavljao vladu, to je volja birača - kaže.

- Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Mojih 20 godina u politici me naučilo da je ponoć trenutak današnjeg dana od kojeg počinje brojanje. Što je tko rekao prije, manje je bitno. Bitno je s koliko ruku raspolažeš i koliko kontroliraš te svoje ruke. Moguće su razne kombinacije, s manjincima, bez njih, s dijelom stranke - kaže Tadić.

- Velika izlaznost mladih je otišla prema Mostu, manje prema Možemo i dijelom prema Domovinskom pokretu. HDZ je mobilizirao sve svoje ljude, to su glasale čitave obitelji, ali opet ovo pokazuje još jednu poraznu činjenicu a to da je kampanja Zorana Milanovića jako naštetila SDP-u. Ovo je jednaki rezultat kakav je SDP imao 2015. - kazao je.

GALERIJA Doček izbornih rezultata u stožeru koalicije Rijeke pravde