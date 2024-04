Svjetski poznati Glenn Miller Orchestra donosi ritmove swinga u Lisinski!

Svjetski poznati Glenn Miller Orchestra pod dirigentskom palicom Wil Saldena, nastupit će u utorak, 23. travnja u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinsk i i donijeti swing ritmove tridesetih i četrdesetih godina prošlog stoljeća. Od prvog nastupa 1985. godine nastupili su više od pet i pol tisuća puta pred otprilike pet milijuna ljudi.

“Trudimo se svirati glazbu koja je obilježila to razdoblje na isti način kao Glenn Miller. Nije to kopiranje, ali bilo bi vrlo čudno, i za publiku i za bend , svirati modernu, npr. disko verziju "In The Mood": ni publika ni bend ne bi uživali u takvom nastupu” rekao je Will Salden.

Već na samom početku programa, pozornicap će postati prava plesna arena, vraćajući nas u doba kada je nastao jedan od najkosmopolitskijih, opuštenih i zaraznih glazbenih stilova svih vremena - Swing. Zbog prepoznatljivog, iznimno harmoničnog, a istovremeno uzbuđujućeg zvuka, oživljavaju se vječni svjetski hitovi poput "Moonlight Serenade", "In the Mood", "Rhapsodie In Blue", "Leroy Brown", "Sentimental Journey" i mnogi drugi.

VEZANI ČLANCI:

Prvi taktovi "Best Of..." odmah otkrivaju izuzetnu stručnost ovih izvanrednih glazbenika, a jedinstveni zvuk Glenn Miller Orkestra u Big Band sastavu posebno dolazi do izražaja zahvaljujući brojnim puhačima. Iako je prošlo više od 85 godina od osnivanja Glenn Miller Orkestra, glazbeni svijet i dalje je obogaćen nezaboravnim melodijama i aranžmanima. Baš kao što su Coca Cola i Elvis Presley postali globalno prepoznatljivi američki kulturni simboli, tako je i Glenn Miller, zajedno sa svojom nezaboravnom glazbom, prepoznat širom svijeta.

FOTO Više od 50 lokacija, stotine volontera: Krenula velika akcija čišćenja Rezolucije Zemlja