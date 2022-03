Svjetski je dan sindroma Down, iz Hrvatske zajednice poručili: Ovdje smo, uključite nas!

Ovdje smo, uključite nas!, poručili su u ponedjeljak iz Hrvatske zajednice za Down sindrom, povodom Svjetskog dana osoba sa sindromom Down, koji se obilježava 21. ožujka.

To je svjetski dan svijesti o potrebama i mogućnostima uključivanja osoba sa sindromom Down u društvo, koji Ujedinjeni narodi službeno obilježavaju od 2012. godine.

Kao datum Svjetskog dana osoba sa sindromom Down odabran je 21. dan 3. mjeseca u godini da označi jedinstvenost triplikacije (trisomije) 21. kromosoma koja uzrokuje ovaj sindrom.

Iz Hrvatske zajednice za Down sindrom ove su godine pozvali sve da osvijeste važnost inkluzije.

"Danas je dan posvećen razumijevanju značaja inkluzije za osobe sa sindromom Down i osvješćivanju naših predrasuda o njima i stavova koji onemogućuju njihovo uključivanje u društvo. Ne morate pregledavati literaturu ili otvarati knjige da biste naučili što znači inkluzija. Samo trebate čuti i slušati osobe sa sindromom Down kako biste razumjeli duh inkluzije", poručili su iz Hrvatske zajednice za Down sindrom.

Simbol Dana sindroma Down su šarene čarape, jer ih osobe s Down sindromom ne mogu upariti. Nošenjem šarenih čarapa skreće se pozornost javnosti na potrebu uvažavanja različitosti, te na mogućnosti osoba s Down sindromom. Važno im je pružiti podršku kako bi se što bolje integrirale u društvo.