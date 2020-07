Svjedoci utapanja muškarca: Ekipa koja ga je bacila u more prijetila je i vikala tijekom reanimacije

Na riječkoj plaži na Pećinama, kod hotela Jadran, u utorak predvečer utopio se muškarac. Njegovo tijelo prevezeno je na obdukciju, a policija je izvijestila da istražuje odgovornost pojedinih osoba. Stradalog muškarca prijatelji su prisilno bacili u more, tvrdi Antonio Vozila, mladi rukometaš koji je pomogao izvući muškarca iz mora.

- Kako to svakodnevno činim, nakon treninga otišao sam na more radi rekuperacije. Dolaskom na malu, stjenovitu plažu uočio sam četvoricu muškaraca i jednu ženu, starih 40-tak godina, i bili su jako pijani. Stajao sam sa strane i najednom uočio kako ista ekipa jednog od prijatelja nasilno vuče prema moru. Primili su ga pod ruke i spuštali po škalama prema vodi. Vidjelo se da se nije htio kupati, no oni su ga bacili u duboko more. Teren je loš i okružen stijenama. Nekoliko sekundi nakon toga čovjek je izronio i kratko zaplivao, no onda sam uočio kako njegovo beživotno tijelo pluta, okrenuto licem prema vodi. Odmah sam skočio u pomoć i krenuo izvlačiti čovjeka na kopno. Pomagali su i ti muškarci, no spašavanje je bilo jako teško jer čovjek nije pokazivao znakove života i bilo ga je teško izvući na kopno jer tu je more duboko, nema plićaka. Kada smo ga izvukli, okrenuli smo ga na bok, nije imao puls, a prijateljica je nazvala Hitnu pomoć i policiju - ispričao je Antonio za 24sata.

>> VIDEO Rijeka: Plaža Križić na Pećinama gdje se utopio kupač

Hitna ga je neuspješno pokušala reanimirati, a dok je Antonio davao iskaz policiji, razuzdana ekipa dobacivala je "Mulac, šta glumiš?" i "Nemoj da podivljam pa će gospoda policajci morat pucat po meni".

- Policajac mi je rekao da se ne obazirem na njih te da su neki od njih već od prije poznati policiji i imaju podeblji policijski dosje - kaže Antonio.

Da se ekipa neprimjereno ponašala, potvrdio je još jedan mladić koji se također našao na plažici:

- Dok su djelatnici Hitne pokušavali reanimirati čovjeka, ta ekipa je bila dosta agresivna i cijelo vrijeme je vikala na sve oko sebe. Gurali su se i bauljali, a jedan čovjek s vrha škala poručio im je da se smire i da puste ljude da rade svoj posao, no ni to nije puno pomoglo. Situaciju je smirila policija koja ih je u konačnici odvela na ispitivanje - kazao je mladić.