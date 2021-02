Svemirska sonda Hope poslala prvu sliku s Marsa, snimljena je 24.700 kilometara iznad površine

Svemirska sonda Hope, koju su prije nekoliko mjeseci lansirali Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), poslala je prvu sliku Crvenog planeta, objavila je u nedjelju nacionalna svemirska agencija, nekoliko dana nakon što je letjelica uspješno ušla u njegovu orbitu.

Na slici je "najveći vulkan Sunčeva sustava, Olympus Mons, obasjan ranojutarnjom sunčevom svjetlošću", stoji u priopćenju te se dodaje da je slika snimljena u srijedu s visine od 24.700 kilometara iznad površine Marsa, dan nakon što je sonda uspjela ući u orbitu ovog planeta.

Šeik Mohamed bin Rašid Al-Maktum, premijer UAE-a i vladar Dubaija, sliku u boji podijelio je na Twitteru.

"Prva slika Marsa koju je zabilježila prva arapska sonda u povijesti zemlje", napisao je.

من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ



The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet's surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF