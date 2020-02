Svećenik zgrozio javnost: 'Pobačaj je gori. Pedofilija bar nikog ne ubija'

Svećenik Richard Bucci (72) s Rhode Islanda izazvao je gnjev ljudi diljem svijeta kad je usporedio pobačaj s pedofilijom te ustvrdio kako je pobačaj gori.

– Pobačaj je gori od pedofilije. Pedofilija ne ubija nikoga, a pobačaj ubija. Više djece ubijeno je pobačajem nego što ih je bilo žrtava pedofilije – rekao je Bucci lokalnoj televizijskoj postaji.

Pritom se pozvao na 2000 godina učenja Katoličke crkve, pa je objavio popis 44 imena političara koji podržavaju pravo na pobačaj te im je zabranio da se pričeste u njegovoj župi, budu kumovi na krizmi ili da čitaju Sveto pismo tijekom sprovoda.

Here’s a photo of the notice received by lawmakers including @repmcentee33 pic.twitter.com/diBYuAVod9