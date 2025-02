Svećenik s Hvara bio je osuđen za zlostavljanje maloljetnice. Trebao je u zatvor, preminuo je čekajući odluku

Svećenik Marijo Zelanović s Hvara, koji je preminuo početkom ove godine, bio je 2023. pravomoćno osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu za bludnje radnje nad maloljetnicom i zlostavljanje djeteta mlađeg od 15 godina. Iako je šest mjeseci trebao provesti u zatvoru zbog kaznenog djela koje je počinio 2018., dvaput je dobio odgodu odlaska u zatvor zbog zdravstvenog stanja, a na kraju ga nije niti dočekao, doznaju 24sata.

- Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik 21. travnja 2018. oko 19 sati u jednome mjestu na srednjodalmatinskom otoku, u nakani zadovoljenja svog spolnog nagona, svjestan da je žrtva mlađa od 18 i starija od 15 godina života te da mu je podložna kao vjeroučitelju, iskoristio njihovu osamljenost na satu vjeronauka te počinio spomenuto kazneno djelo te da je tijekom rujna 2017., također u mjestu na srednjodalmatinskom otoku, u nakani zadovoljenja svog spolnog nagona, na prevaru namamio žrtvu iako je bio svjestan da se radi o osobi mlađoj od 18 i starijoj od 15 godina života, i kao vjeroučitelj počinio spomenuto kazneno djelo. Postoji osnovana sumnja i da je okrivljenik tijekom školske 2016/2017. godine u mjestu na srednjodalmatinskom otoku, za sada neutvrđeni broj puta, na štetu jedne učenice, svjestan da mu je ona podložna kao vjeroučitelju, u nakani zadovoljavanja svog spolnog nagona, počinio spomenuto drugo kazneno djelo - stajalo je kaznenoj prijavi još iz 2018.

Neslužbeno se doznaje kako je svećenik, koji je bio te godine suspendiran, bio pozvan na izvršavanje kazne u lipnju 2024., no on je dva puta tražio i dobio odgodu. Iako se u zatvor trebao javiti 25. siječnja, on je preminuo 9. siječnja u 79. godini. I dalje traje parnički postupak za naknadu štete koju su pokrenule obitelji žrtava.

