Svećenik je ne želi krizmati jer nije dolazila na vjeronauk: 'Imao sam i bolesnije djece'

Devetogodišnja Aurora Pavić neće se u svibnju pričestiti sa vršnjacima na Bokanjcu. O tom ju je pred vršnjacima prošli tjedan obavijestio svećenik don Srećko Petrov.

Aurora od rođenja boluje od GERB-a, refluksa želuca, astme i aberantnog trahealnog bronha zbog čega otežano diše i ima česte upale pluća te aspirira hranu. Zbog toga je s nastave izostala 193 sata te 22 sata s crkvenog vjeronauka i to je glavni razlog zbog kojeg je don Petrov odbio pričestiti Auroru, piše zadarskilist.hr.

- Moje dijete došlo je prošli tjedan na crkveni vjeronauk da bi je župnik prozvao pred svom djecom zbog nedolazaka i objavio na kraju sata da se neće pričestiti, iako zna za našu situaciju i zna da je ona bolesna. Posljednji put kad je bio kod nas u prosincu na blagoslovu kuće nije imao problem uzeti kuvertu sa stola, i tad je vidio da ja ležim nepokretna, kaže Aurorina majka Ana Pavić. Ona je također bolesna, a njena i Aurorina bolest financijski su iscrpili obitelj, a suprugje ostao bez posla. Pola preporučene terapije, poput ulja industrijske konoplje, dijete mediteranskom ili LCHF prehranom ili liječenja barokomorom ne koristi jer za to nema novca, a sve teži su i česti odlasci s Aurorom na kontrole u riječku Kantridu. Sve to, kaže Ana Pavić, zna i njihov bokanjački svećenik.

Činjenica da se neće pričestiti sa svojim vršnjacima jako je pogodila Auroru, a pogotovo nakon što ju je svećenik pred svim njezinim vršnjacima na satu vjeronauka pitao: "Tko si ti i gdje si došla?"

- Na kraju sata rekao mi je da se neću pričestiti. Osjećala sam se ružno i bilo me sram, odgovara Aurora.

Nakon što joj je prepričala što se dogodilo na vjeronauku Ana Pavić otišla je do don Petrova s namjerom da mu objasni situaciju, međutim priznaje kako su tu pale neke teške riječi, pa i s njene strane. Međutim, kaže naljutilo ju je i to jer se priča vrlo brzo proširila po cijelom mjestu, s obzirom da su na vjeronauku bila sva djeca.

- Na moje pitanje zašto, don Petrov je rekao da neće pričestiti Auroru jer nije dolazila na vjeronauk. Tražila sam potvrdu da se pričesti negdje drugdje, ali i to mi je odbio dati. Probali smo u više navrata doći i do nadbiskupa Puljića, međutim to se pokazalo nemogućom misijom. Dobili smo par puta njegova tajnika, tako da je on upoznat s problemom, ali nitko ništa nije poduzeo, kaže Ana Pavić koja se pita:

- Dijete nije bilo na 22 sata vjeronauka, a djeca su govorila da je hodala po selu i školi. Znam da ima zdravstvenih problema, ali ipak je trebala doći, imao sam i bolesniju djecu na vjeronauku, rekao je don Petrov.

- Smatram da nije pripremljena i da se zato ne može sada pričestiti i zato sam je odgodio za sljedeću godinu, rekao je svećenik koji negira da je Auroru pred svima na vjeronauku pitao tko je i gdje je došla.