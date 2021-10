Studentice prijavljuju nov način 'spikinga' u britanskim klubovima: Droga im je ubrizgana

Studentice iz brojnih gradova Velike Britanije vjeruju sa su bile žrtve drogiranja u klubovima nakon što su doživjele nesvjestice i gubitke pamćenja. Policijski službenici istražuju nov način "spikinga" te navode kako se on razlikuje od svega što su do sada vidjeli. Inače, pojam "spiking" označava ubacivanje alkohola ili droge nekome u piće bez njihova znanja.

Studentica Sarah Buckle otišla je u klub s kolegama s fakulteta te za Sky News ispričala kako je sve pošlo po zlu. Ona, kao i brojne druge djevojke, smatra da je drogirana ubodom injekcije.

- Nisam se sjećala ničega što se dogodilo te noći, moji prijatelji su mi ispričali. Očigledno nisam mogla govoriti, srušila sam se i povraćala u taksiju na putu kući. Znali su da nešto nije u redu - kazala je djevojka koja je više od 10 sati provela u bolnici.

University of Nottingham student says she 'feels violated' after suspected spiking by injection at nightclub https://t.co/ocmGcTF8uI