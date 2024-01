Sve više novih imena: Evo tko je dosad dobio najviše nominacija

Od kad je početkom prosinca prošle godine počelo nominiranje kandidata za 18. po redu Večernjakov izbor najpopularnijih Hrvata izvan domovine, čitatelji Večernjeg lista i Fenix-magazina šalju svoje nominacije kandidata u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla za nagradu Večernjakova domovnica 2024. godine.

Već prema dosad pristiglim nominacijama razvidno je kako će i ovogodišnja Večernjakova domovnica obilovati brojnim imenima kandidata za najpopularniju i najugledniju hrvatsku iseljeničku nagradu. Neka od tih imena su već itekako dobro poznata u hrvatskom iseljeništvu, a neka od tih imena će uskoro upoznati i Domovina..

Među onima koji su do sada nominirani, najviše imena je, očekivano, u kategorijama sporta. Nažalost, mnogi predlagatelji koji su poslali imena svojih kandidata nisu, kako je traženo, poslali i tekst obrazloženja pa će to morati poslati do konca ovoga tjedna.

U kategoriji profesionalnih sportaša dosad je najviše nominacija stiglo za nogometaše Lovru Majera, Andreja Kramarića, Luku Sučića, Roka Šimića, Hrvoja Smolčića te dvojicu igrača drugoligaša Wehen Wiesbaden Ivana Prtajinu i Franka Kovačevića. Tu su i druga imena iz svijeta sporta poput rukometaša Ivana Martinovića ili kickboksača Manuela Bodrožića, koji je od ove sezone prerastao juniorski staž i prešao u profesionalce.

POVEZANI ČLANCI:

U kategoriji amaterskih sportskih klubova pristigle su nominacije sa obrazloženjima za NK Croatia Zürich, kao najstariji hrvatski iseljenički nogometni klub u Švicarskoj, te Košarkaški klub Komušina Haiterbach, koji je najuspješniji hrvatski košarkaški klub svih vremena u Njemačkoj. Među nominiranim imenima s obrazloženjem je i Croatia Singen, jedan od najstarijih hrvatskih klubova u Njemačkoj te Croatia München i Croatia Berlin, koji su po broju članova najveći hrvatski nogometni klubovi u Njemačkoj. Iz Austrije je zasad stigla tek jedna nominacija, ona za SK Cro Vienna iz Beča. No, s obzirom na pozive i upite za nominacije, ne sumnjamo da će do kraja roka za nominacije pristići još imena klubova iz Austrije.

Zanimljivo u kategoriji „Glazba“

U kategoriji „Glazba“ dosad su pristigle tri nominacije s obrazloženjem te je nekoliko imena bez obrazloženja. Tako su s obrazloženjem stigle dvije nominacije iz Stuttgarta, za žensku klapu Filiae Croatiae te mušku Klapu Troplet Stuttgart, dok je iz Berlina nominirana Klapa Poverello. Sve tri klape su u opisu nominacije predstavljena uz ostalo i kao „istinski biser hrvatske glazbene scene u Njemačkoj“.

>> GALERIJA Večernjakova domovnica 2023.

U kategoriji "Glazba" zasad je pristiglo svega nekoliko nominacija, od kojih samo jedna kompletirana sa obrazloženjem nominacije. To je nominacija za mladu hrvatsku glazbenicu iz Wiesbadena Ernu Imamović koja će nastupiti sa svojom pjesmom na Dori, izboru hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije koji će se održati u Opatiji u veljači ove godine.

Slično je i u kategoriji "Spektakli", gdje je među nominiranima sa obrazloženjem i nominacija Tamare Sedmak, televizijske voditeljice, modela i glumice iz Švicarske koja radi i u Njemačkoj i SAD-u.

Značajna imena u izboru

U kategoriji "Najpopularnijih hrvatskih udruga" među nominiranima je Hrvatska kulturna zajednica iz Stuttgarta koja djeluje na širem području grada Stuttgarta i Baden Württemberga te Hrvatska kulturna zajednica Croatia Hamburg i Hrvatska kuća München.

U kategoriji "Događaj godine" među prvima je stigla nominacija za tradicionalnu Smotru hrvatske kulture u Švedskoj, koja je održana u studenom prošle godine u Göteborgu. Za događaj godine nominirana je i "Kotorvaroška večer" u Stuttgartu te "Hrvatski festival 2023.", u Hamburgu.

Još nekoliko dana za nominacije

Podsjetimo, Večernjakovom iseljeničkom nagradom nagrađuju se najuspješniji hrvatski iseljenici, hrvatske udruge, zajednice i klubovi izvan RH koji su svojim radom i ostvarenim postignućem zaslužni i za promoviranje imena svoje domovine Hrvatske.

POVEZANI ČLANCI:

Predlaganje kandidata za Večernjakovu nagradu moguće je slati do kraja ovog tjedna, nakon čega će biti objavljena imena nominiranih koji su prošli „filter“ nominacija, a o čemu odlučuje izborni žiri Večernjeg lista i portala Fenix-magazin.de Točnije, prijedloge za nominacije s kraćim obrazloženjem treba slati najkasnije do 10. siječnja na mail adresu organizatora Večernjeg lista: javi@vecernji.net te na redakcijski mail suorganizatora izbora portal Fenix-magazina čija je mail adresa: fenix@fenix-magazin.com

Naredni, 18. po redu Večernjakov iseljenički godišnji izbor održat će se u subotu, 2. ožujka 2024. godine u 20,00 sati u prestižnoj Kongresnoj dvorani Kurhaus u Bad Homburgu, gradu prijatelju hrvatskog Dubrovnika. Gala večera sa dodjelom nagrada okupit će brojne goste i uzvanike iz domovine i iseljeništva. Kao i prethodnih godina, i ovogodišnji Večernjakov iseljenički izbor održava se pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH.