Svaki član Supercar Owners Circela ima prosječno 65 auta, a mjesečnu članarinu plaća 2.500 dolara

U Zagreb je danas stigao Supercar Owners Circle, svojevrsni globalni klub vlasnika ekskluzivnih supersportskih automobila. Jako često se zapravo ne radi o jednom automobilu već su ovi entuzijasti podubljeg džepa više kolekcionari.

Kao što su danas mogli vidjeti građani Zagreba, riječ je doista o modelima izrađenima u malim serijama, raritetnima, onakvima kakve često gledamo u televizijskim emisijama, snovima ljubiteljima metalnih ljubimaca. Supercar Owners Clubu svojim članovima omogućuje i eksluzivni uvid u rad proizvođača najrjeđih automobila koje mogu razgledati, probati ih, vidjeti kako se izrađuju.

Na toj su listi Koenigsegg, švedski superautomobilski brend koji je osnovao Cristian von Koenigsegg, plemić koji je uzor samom Mati Rimcu s kojim je razvio i prijateljstvo. Pa je tu McLaren, Lamborghini...

Svatko ima 65 automobila

Ne radi se samo o luksuznim superautomobilima već i o stvarima koje uz to prirodno idu. Riječ je o ekskluzivnim događajima koje organizira Dom Perignon, Bvlgari, a onda je tu i pristup različitim eventima na način koji se ne može platiti uobičajenim kanalima – to su utrke Formule 1, Goodwood Festival of Speed... Ekskluziva. Poželite li biti član, morate to i opravdati – uz članarinu od 2500 dolara, pitat će vas koje sve automobile imate, u pristupnicu je prostora za više od nekoliko, pa procijenite jeste li za ovaj klub koji godišnje organizira nekoliko ovakvih događaja.

Prosječno svaki od tek 150 članova ima 65 automobila, među njima su i neki od najvećih svjetskih kolekcionara. Vlasnici mnogih najekskluzivnijih automobila okupili su se danas ispred zagrebačkog HNK, a potom su krenuli prema u Velikoj Gorici na utrku.

“Ovdje je jedno 100M Eura u automobilima. Prosječan član ovog kluba posjeduje 60 automobila s prosječnom vrijednosti od $1,2M po autu. Vjerujem da u Hrvatsku nikad nije došla “moćnija” grupa ljudi, što može donijeti jako dobre rezultate. Ako im imamo što ponuditi... “, poručio je nešto ranije u petak Rimac na Facebooku.

Među luksuznim automobilima našla se i Nevera. Građani su imali priliku izbliza vidjeti ove jurilice, i to potpuno besplatno.

– Mi smo domaćini i puno od ovih tu proizvođača su naši kupci. Ovi ljudi koji su tu okupljeni danas imaju volje investirati velik novac koji bi znatno utjecao na hrvatski BDP. Ja ne bih radio ovo što radim da nisam optimističan, želimo postići nekakav ekosustav visoke tehnologije i automobilske industrije – kazao je Rimac.

Svjetska promocija

Tomislav Družak, Državni tajnik u ministarstvu turizma i sporta, došao je podržati manifestaciju.

– Ovime se Hrvatska svrstava u zemlje koje razmišljaju o budućnosti i ekologiji. Mi tu podržavamo našeg Rimca jer je dio svjetske promocije. Širimo sliku o hrvatskoj kao sigurnoj, lijepoj zemlji i ovo je dobra priča koju trebamo podržati – kazao je. Voditelj programa i hrvatski autonovinar Branimir Tomurad za Večernji list je rekao kako najbolje što država može učiniti za razvoj autoindustrije jest da stvori poticajan poduzetnički sustav i da ih pusti na miru.

– Svaki čovjek koji je ovdje prošao autom ima u prosjeku 80 milijuna eura. To su ljudi koji rade moćan biznis – rekao je.

U Zagrebu je zbog ovog događaja nastao i pravi prometni kolaps. Vlasnici su u svojim automobilima stigli u Veliku Goricu, gdje je oko 16.30 sati počela velika utrka.

VIDEO Građani pohrlili pogledati skupocjene jurilice ispred HNK