Šuta: 'Puljak laže! Okreće pilu naopako, on je taj koji šalje prijave'

Na izjavu splitskog gradonačelnika Ivice Puljka kako sabotira projekt uređenja Žnjana i prijavljuje Grad Split inspekcijama, reagirao je prozvani Tomislav Šuta, predsjednik splitskog HDZ-a i kandidat za gradonačelnika. - Ja se takvim stvarima ne bavim. Puljak okreće pilu naopako jer upravo je on taj koji je Andri Krstuloviću Opari slao inspekcije za Park šumu Marjan, za sve što je radio dolazile su inspekcije i sve su prijave bile odbačene. Ivica i Marijana Puljak su protiv njega podignuli kaznenu prijavu, time su se javno hvalili, i Andro je oslobođen. Puljak od sebe radi žrtvu i služi se lažima – tvrdi Šuta i podsjeća kako je Grad Split njega prijavio inspektoratu zbog prekoračenja buke na skupu na kojem je predstavljao svoju kandidaturu za gradonačelnika Splita.

- Ne bavim se ja prijavljivanjem, nego oni. Mene su prijavili zbog 3 decibela viška i ja sada čekam prekršajni postupak. Prijavili su me i zbog političkog performansa vezanog za prikupljanje otpada. To je sve bilo unazad par mjeseci. On je taj koji prijavljuje, ja se ne služim tim stvarima. Neka ide u Državni inspektorat pa neka istražuje. On laže, ali ne želim ga prijaviti za klevetu jer ne želim s tim čovjekom imati posla – poručio je Šuta. Podsjetimo, Puljak je jučer, na sjednici Gradskog vijeća optužio Šutu za opstruiranje najznačajnijeg projekta u gradu. - Na gradilište se sjatila cijela vojska inspektora, što se nikad ni na jednom javnom projektu u Hrvatskoj nije dogodilo. Netko ovaj projekt sabotira, taj netko zove se Tomislav Šuta – prozvao je splitski gradonačelnik Šutu.

>>FOTO Kovačić bespomoćan, čuva svoj kip kojeg Split miče, mrežama kruži poziv na prosvjed: 'Ovo je nasilje Puljka nad simbolom grada'>>