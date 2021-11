Susjedi šokirani smrću majke i sina kod Krapine: 'Bili su dobri i radišni ljudi. No on je bio bolestan...'

U Slatini Svedruškoj kod Krapine u noći između 17. i 18. studenog došlo je do velike tragedije kada je 56-godišnji sin vatrenim oružjem ubio svoju 75-godišnju majku pa potom i sebe. Mještani su za Jutarnji list objasnili kako su jutros zvali policiju jer su im vrata bila zaključana i nitko im nije otvarao.

- Nismo ih viđali dva dana pa smo pomislili da se možda nisu otrovali plinom. No, kad su policija i vatrogasci provalili u kuću jutros, imali su što vidjeti. Nije odmah bilo jasno je li ubojstvo i samoubojstvo ili dvostruko ubojstvo. Cijeli dan su po kući skupljali dokaze, razgovarali sa svima u selu. Zaprepašteni smo - kazala je jedna mještanka.

Muškarac i njegova majka živjeli su sami u kući nakon smrti oca, a oružje za koje 56-godišnjak nije imao dozvolu ostalo od njegovog pokojnog oca kao uspomena na dane u lovu.

Jedan mještanin kazao je kako su svi šokirani informacijom što se dogodilo jer se radilo o dobrim i radišnim ljudima.

- Nisu imali novčanih problema barem koliko je nama poznato. No on je bio bolestan. Borio se sa visokim šećerom, dijabetes ga je doveo do ruba, noću si je znao raditi jesti pa se mučio i s pretilošću, a nedavno mu je i amputiran prst. Njegova se majka jako bojala za njegovo zdravlje, ali nikome nije jasno zašto je ovo učinio, kazao je te dodao da je jedan susjed čuo pucnje prije dva dana, no nije mislio da se radi o njihovim sumještanima.

