Susjed iz pakla već godinama stvara probleme: Mještani muku muče sa žoharima i smradom

Stanovnici splitskog Lučca godinama se muče sa žoharima, štakorima i smradom zbog toga što njihov susjed u dvorištu gomila smeće. Iako su više puta kontaktirali gradsku upravu, problem nije riješen. Mještani kažu kako je susjed prije 30 godina bio u redu, no da se sada s njime ne može razgovarati.

"On po cijele noći kopa i kopa i sve nas zeza u zdrav mozak. Jučer je bila jedna policajka s njim razgovarala, on njoj objašnjava kako je to sve u redu, kako tu nema ništa. Znači nije on lud nego je on zločest i bezobrazan", rekla je Magda Tepić za HRT.

Na zamolbu građana, Čistoća je očistila smeće ispred ulaza u dvorište, no dalje od toga ne smije. Iz Grada je priopćeno kako su 29. veljače inspektor zaštite okoliša i komunalni redar obavili očevid.

"Izrečen je nalog stranci da u roku od 15 dana ukloni otpad s privatne površine koji je vidljiv s površine javne namjene... Stranka je započela sanaciju koja je operativno usporena zbog kišnog razdoblja, ali očekujemo da će do kraja ovog tjedna glavnina otpada biti uklonjena", navela je Leona Grgić, pročelnica upravnog odjela za komunalne poslove Split.

