Gej otac ostao bez sina kojeg je surogat-majka dvaput prodala

Kad bi to bio filmski scenarij, mnogi bi rekli kako je nemoguće da se takvo što stvarno dogodi. Ali dogodilo se! Dječaku je 8. ožujka bilo devet godina i još ne zna priču svoga života. I prije rođenja našao se u središtu zapleta između petero ljudi, koji su mu naoko svi željeli dobro, a zapravo, misleći na sebe, nisu prezali ni od nemorala, bezakonja, pa i kažnjivog ponašanja. Sudovi, a sada je slučaj došao i do Europskog suda za ljudska prava, taj čudnovati životni čvor raspliću od djetetova rođenja. Dakako, u najboljem interesu djeteta! Pod tim imperativom dječak o svemu tome, barem zasad, ne treba ništa znati. Ni tko su mu biološki majka i otac, ni tko je zapravo bračni par s kojim od rođenja živi, pa ni to da je prva scena u priči o njegovu postanku trenutak kad dvojica muškaraca, A. L. i M. Ma., objavljuju oglas na internetu tražeći ženu koja bi s njima za novčanu naknadu sklopila ugovor o surogat-majčinstvu.