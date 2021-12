Suparničke skupine prosvjednika ispred Vrhovnog suda u SAD-u: Razmatra se pravo na pobačaj

Stotine ljudi koji podržavaju pravo na pobačaj i njihovi protivnici okupili su se u srijedu ispred američkog Vrhovnog suda koji je započeo saslušanje argumenata u slučaju koji bi mogao poništiti presudu u predmetu Roe protiv Wadea iz 1973. koja je legalizirala pobačaj na nacionalnoj razini.

Suparničke skupine prosvjednika stajale su blizu jedne drugima pokušavajući se nadglasati.

Aktivisti za pravo na pobačaj pjevali su "Što želimo? Pristup pobačaju. Kada? Sada".

Protivnici pobačaj nosili su goleme transparente na kojima je pisalo da je "pobačaj ubojstvo", a neki su nosili križeve i svirali kršćansku glazbu.

Pro-Life rally Singing the National Anthem outside the Supreme Court this morning ahead of oral arguments in a Mississippi abortion case challenging Roe v. Wade.pic.twitter.com/q8O2VXWtK9