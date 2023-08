Sunčano i vruće vrijeme se nastavlja, a nakon petka stiže novi toplinski val za dio Hrvatske

Sunčano i stabilno vrijeme nastavit će se i idućih dana u cijeloj Hrvatskoj, a od petka je na području Rijeke i Splita velika opasnost od toplinskog udara.

- Najviša temperatura oko 30 °C bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Prevladavat će sunčano, ali u popodnevnim satima uz umjeren do jak razvoj oblaka ne može se posve isključiti mogućnost za poneki pljusak. U gorju pretežno sunčano, na sjevernom Jadranu i vedro. Jutro će u gorju još biti razmjerno svježe, na Jadranu uglavnom toplo, a najviša dnevna temperatura zraka u gorju između 26 i 29 °C, na moru između 30 i 33 °C.

U noći i ujutro uz obalu će puhati umjerena, podno Velebita i jaka bura, danju do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar uz malo do umjereno valovito more, kaže Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. za HRT.

Foto: DHMZ

Uglavnom će prevladavati sunčano i vruće, a u unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka vrlo je mala vjerojatnost za poneki pljusak u poslijepodnevnim satima.

Foto: DHMZ

Poneki pljusak može se dogoditi i na krajnjem jugu Hrvatske, ali je vjerojatnost za to mala. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 28 i 33 stupnjeva Celzijusovih, a od petka je za područje Rijeke i Splita velika mogućnost za toplinski udar.