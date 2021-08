Sukob Izraela i Irana prijeti zatvaranjem naftnog puta

Napetost na relaciji Iran – Izrael na vrhuncu je nakon napada na naftni tanker povezan s izraelskim milijarderom kod obale Omana, u kome su poginula dva člana posade, Britanac i Rumunj, u kojem je korišten takozvani dron samoubojica. Dvojica pomoraca, Britanac i Rumunj, smrtno su stradala kad je u četvrtak pokraj omanske obale napadnut tanker kojim upravlja izraelska tvrtka Zodiac Maritime sa sjedištem u Londonu.

Nakon raketiranja Sirije

Zodiac Management iz Londona, dio Zodiac Groupa izraelskog milijardera Eyala Ofera, potvrdila je kako je riječ o tankeru “Mercer Street” koji plovi pod liberijskom zastavom, a koji je u japanskom vlasništvu. “Mercer Street”, tanker srednje veličine, kretao se prema gradu Fujairah, skladišnoj luci i naftnom terminalu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a krenuo je iz Dar es Salaama u Tanzaniji. Iako je Zodiac priopćio da se još istražuju okolnosti napada na “Mercer Street” u Arapskom moru, Izrael je već za taj napad optužio Iran te najavio odgovor na napad. Odgovornost za napad na taj brod koji je plovio pod zastavom Liberije još nitko nije preuzeo. Iran je demantirao da ima bilo kakve veze s tim napadom te optužio Izrael da širi laži i uznemirava javnost. Međutim, indikativno je da je taj napad došao nekoliko dana nakon što je Izrael raketirao Siriju kada su poginula dva visoka vojna časnika libanonskog Hezbollaha i iranske Revolucionarne garde. Analitičari ne isključuju mogućnost da je taj napad odgovor na izraelski zračni napad na zračnu luku Dabaa na sjeverozapadu Sirije. Izraelski ministar vanjskih poslova Yair Lapid optužio je Iran za napad i poručio da je izvozniku terorizma koji prijeti cijelom svijetu potreban oštar odgovor.

– Iran nije samo izraelski problem, on je izvoznik terorizma, razaranja i nestabilnosti, što šteti svima. Svijet ne smije šutjeti pred iranskim terorizmom koji ugrožava slobodnu plovidbu – kazao je izraelski ministar vanjskih poslova Yair Lapid.

VIDEO Sukobi između Izraela i Hamasa

Izraelski portal Ynet prenosi da izraelske službe procjenjuju da su zapravo izvedena dva napada na brod, u razmaku od više sati. Prvi je napad izazvao štetu, a drugi je pogodio zapovjedni most, pri čemu su stradala dva pomorca. Portal citira izraelskog dužnosnika koji kaže kako “Izrael teško može zažmiriti” na taj napad.

Američke i europske obavještajne službe zasad Iran smatraju glavnim osumnjičenikom, ali ističu kako vlade još traže ključne dokaze. Vojni analitičari ne isključuju mogućnost da su brod možda napali i pripadnici Huta u Jemenu koji su stekli veliko iskustvo u ratu protiv Saudijske Arabije i čiji dronovi samoubojice često gađaju duboko u teritorij Saudijska Arabije. Kada se govori o Iranu kao zemlji, treba uzeti u obzir i mnoge proiranske snage poput libanonskog Hezbollaha, iračkog Hashida Al Shabija, Islamskog džihada u Pojasu Gaze i naposljetku Hutija u Jemenu. Ovi sebe nazivaju osovinom pokreta otpora koji se suprotstavljaj američkim i izraelskim interesima u regiji i svaki napad na Iran smatraju napadom na sebe. Napad na brodove koji su u vlasništvu Izraela i Irana nije prvi. Od kraja veljače bilježe se napadi na izraelske ili iranske teretne brodove, a Teheran i Jeruzalem međusobno se nabacuju krivnjom. Iran je posljednje dvije godine prijavio nekoliko desetaka napada Izraela na njegove brodove na putu za Siriju, uglavnom s naftom. Dvije se zemlje sukobljavaju u ratu u Siriji, a Teheran tvrdi da je Izrael izveo nekoliko napada i na iranskom teritoriju, usmjerenih protiv razvoja iranskoga nuklearnog programa.

Regionalni rat

Očito je da Iran i Izrael žele voditi rat na neutralnom teritoriju, a to je u ovom slučaju more. Jer Izrael ne može bombardirati Iran, a ni Iran Izrael. Jer bi to moglo izazvati regionalni rat, a možda i rat širih razmjera. U Perzijskom zaljevu porasle su napetosti otkako je bivši američki predsjednike Donald Trump 2018. ponovno nametnuo sankcije Iranu nakon što se povukao iz nuklearnog sporazuma s Teheranom i velikim svjetskim silama iz 2015. godine. Analitičari strahuju da bi zbog učestalih incidenata, ako dođe do još većih sukoba, Iranci mogli, kako su i zaprijetili, zatvoriti Hormuški tjesnac koji je u svojem najužem dijelu širok 29 nautičkih milja (54 kilometara), što bi uvelike moglo utjecati na cijenu naftnih derivata koja bi na svjetskom tržištu mogla drastično skočiti. Hormuškim tjesnacem prolazi trećina svjetske sirove nafte koja se prevozi morskim putem.