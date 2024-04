Sukob Irana i Izraela ide prema deeskalaciji

Nakon napetosti i strahovanja od apokaliptičkih scena, kada je čitav svijet strepio od mogućeg izbijanja rata širih razmjera na Bliskom istoku, čini se da situacija ide prema deeskalizaciji. I Iran i Izrael vratili su se na stari način ratovanja, potiho, u sjeni, kako to rade već desetljećima. Nakon izraelskog napada na iranski konzulat u Siriji u kojem je poginulo 13 članova iranske Revolucionarne garde, među kojima 3 generala, Iran je prošle nedjelje u znak osvete lansirao više od 300 dronova i balističkih raketa na Izrael, koji je odmah zaprijetio da će žestoko odgovoriti. Činilo se da će se, nakon izraelskog odgovora, za kojeg su najavili da će biti žestok, zapaliti čitav Bliski istok , međutim, odgovor Izraela bio je toliko slab da su ga iranski vojni i politički čelnici umanjili, odbacili i čak se rugali da se ništa značajno nije dogodilo.

Izraelski ministar: Slabašno

Da je napad bio neučinkovit, potvrdio je i sam izraelski ministar za sigurnost Itamar Ben-Gvir koji je na platformi X objavio samo jednu riječ: “Slabašno!” a cijelo je vrijeme tražio žestoke udare na Iran. Izraelska vojska pak tvrdi kako je izvela raketni napad na Iran i gađala niz važnih vojnih objekata, uključujući nuklearna postrojenja, veliku zračnu bazu i tvornice povezane s iranskim programom proizvodnje bespilotnih letjelica te da je gotovo uništila svu protuzračnu obranu koja štiti nuklearno postrojenje. U toj regiji nalazi se poznato postrojenje za obogaćivanje urana u Natanzu, a iransko postrojenje za konverziju urana nalazi se u jugoistočnom području Zerdenjan u Isfahanu.

FOTO: 13 poginulih u izraelskom napadu na iransko veleposlanstvo

Američke novine “The New York Times” citirale su iranske dužnosnike i navele da su napad izvele tri male bespilotne letjelice koje su možda lansirane s iranskog teritorija, te da protuzračna obrana “nije otkrila neidentificirane leteće objekte kako prelaze iranski zračni prostor”.

Izraelski list Yedioth Ahronoth napisao je prije napada da je jedan dužnosnik rekao da Izrael planira “malu i preciznu operaciju”. Citirao je priču iz Biblije u kojoj se budući kralj David prikrao neprijatelju dok je spavao i odrezao mu komad odjeće kao dokaz da mu je mogao zadati smrtonosan udarac, ali nije htio. List navodi da je to u konačnici poruka upozorenja da Izrael može odgovoriti i da se može probiti do Irana ako to želi, ali sada ne želi proširiti taj sukob.

VEZANI ČLANCI:

Izraelske dnevne novine Jeruzalem Post pišu kako Izrael mora naučiti lekcije iz iranskog napada. Unatoč izraelskom hvalisanju, tamošnja protuzračna obrana nije spremna za istodobne zračne napade s nekoliko frontova. “Htjeli vi to ili ne, iranski napad na Izrael prošlog vikenda pretvorio je Iran u ključnog igrača u regiji”, ističu novine navodeći kako je iranska poruka bila jasna. Svaki izraelski napad na bilo koju iransku metu, bilo u Libanonu, Siriji ili samom Iranu, bit će suočen s nemilosrdnom i trenutnom odmazdom iste veličine.

VIDEO: Eksplozije na nebu iznad Jeruzalema

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ravnoteža izraelskog strateškog odvraćanja uništena je do te mjere da će Izraelu možda trebati desetljeća da je obnovi, ako to uopće uspije postići. Kako pišu novine, da je Iran ciljao na smrtonosni udar na Izrael, ne bi pola svijeta rekao o svojoj namjeri napada, navodeći lokacije i vremenske okvire. Iran je samo želio istaknuti poantu. I to je bilo tako dobro, uz malo arogancije i s velikom pažnjom da se izbjegne iznenadna eskalacija. Primarni ishod napada za Iran bilo je povećanje njegovih pregovaračkih prednosti u pregovorima sa SAD-om o teheranskim nuklearnim sposobnostima koji su se otegli otkako su otvoreni prije nekoliko godina. Jeruzalem Post ističe kako, kada je riječ o samim motivima, Iran nije napao Izrael kako bi izrazio solidarnost s palestinskim narodom ili u obranu palestinske stvari. Niti je lansirao svoje projektile u ime Hezbollaha, Sirije ili hutista u Jemenu. Njegov napad bio je motiviran političkom strategijom razbijanja izraelske zračne hegemonije na Bliskom istoku.

FOTO: Željezna kupola, moćni izraelski protuzračni sustav uništava Hamasove rakete

U međuvremenu, iračka vlada objavila je kako je u eksploziji u Babilu poginuo jedan pripadnik Hashd al-Shaabija, a osam vojnika je ranjeno. Nitko još nije preuzeo odgovornost za taj napad. Napad su zasigurno izveli američki ili izraelski bombarderi. Međutim, iz ureda Hashd al-Shaabija za odnose s medijima navedeno je da je “SAD izveo neprijateljski zračni napad na direkcije Kalkan, Seraya al-Jihad i Nuhba u vojnoj bazi Kalso u Babilu”.

NATO: Nema koristi od rata

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg izrazio je zabrinutost zbog situacije na Bliskom istoku nakon izraelskog napada na Iran. “Ključno je da sukob ne izmakne kontroli, stoga pozivamo sve strane da se suzdrže”, rekao je Stoltenberg ističući kako “nitko nema koristi od rata na Bliskom istoku”