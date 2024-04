Večernjakov novinar o napadu Izraela: Niti jedna strana ne želi ići u otvoreni rat. To bi dovelo do pakla

Izraelske rakete pogodile su lokaciju u Iranu, izvijestili su noćas mediji, dok je iranska novinska agencija Fars izvješćujući o eksploziji navela da je aktiviran sustav protuzračne obrane u gradu Isfahanu. I dok Izrael prihvaća odgovornost za napad, a Iran umanjuje situaciju ostatak svijeta moli dvije strane da ne čine ništa što bi dovelo do daljnje eskalacije. Novinar Večernjeg lista Hassan Haider Haib gostovao je u studiju Večernjeg lista gdje je komentirao noćašnji napad Izraela na Irana u emisiji koju je vodila Dea Redžić.

"Izraelski odgovor je bio očekivan i to iz nekoliko razloga. Prvo, Iran je išao mijenjati pravila doktrina ratovanja između Irana i Izraela, a to znači rat se vodio izvan iranskog teritorija. Rat se vodio preko Hezbolaha, Hamasa, preko paravojnih organizacija. Ali napad na konzulat je direktni napad i Iran je bio primoran napasti Izrael", kazao je novinar.

Ustvrdio je kako načelno nije bilo neke štete, od projektila i dronova koje je prije par dana lansirao Iran, zbog koje bi Izrael jače morao reagirati. "Niti jedna strana ne želi ići u otvoreni rat jer bi to zaista bila kataklizma. To bi dovelo do pakla na Bliskom istoku, a to ne odgovora ni Irancima ni Izraelcima!", objasnio je.

Cijelu emisiju pogledajte ovdje

Vrlo često u javnosti se koristi pojam 'Treći svjetski rat' kad je riječ o sukobu Izraela i Irana, no za Haidar Diab to je malo preteški izraz jer da bi bio Treći svjetski rat u tom slučaju, napominje, mora se uključi Europa, Rusija i Kine te druge velesile. "Izrael to čini, primarno zbog Benjamina Netanyahu. Taj rat vodi jedan čovjek i to je Netanyahuu. Joe Biden i njegova administracija tone. Njihova popularnost pada zbog podrške Izraelu," kazao je novinar Večernjeg lista. On smatra kako Biden pokušava prekinuti krvoproliće u Gazi, no da je uistinu prejak izraelski lobi u SAD-u kojima ne odgovora da se u ovom trenutku prekine sukob.

Govoreći o trenutnom ratu u Gazi, Haider Diab je podsjetio kako je Izrael jedna od najjačih vojnih sila na Bliskom Istoku koja nije uspjela poraziti Hamas u proteklih sedam mjeseci.

"Izrael treba pobjedu. Izrael mora izaći kao pobjednik u tom ratu u Gazi. Ne zaustavljanje rata u Gazi uistinu će dovesti do krvoprolića. Ljudi gledaju što se događa u Gazi, ali ne i što se događa između Libanona i Izraela. Tamo se događa pravi rat". Ugledni stručnjak za Bliski Istok smatra kako bi se puno veća pozornost trebala dati upravo sukobu koji je između Hezbolaha i Izraela, a ne onom što se događa između Izraela i Irana.