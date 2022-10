Suđenje klanu Veljka Belivuka: Iznesene ozbiljne optužbe protiv Vučića i Vulina

Poslije jučerašnjeg čitanja optužnice i izjašnjavanja o krivici danas je u sudskom procesu protiv klana Veljka Belivuka, poznatiji kao Velja Nevolja, koji se sumnjiče za više ubojstava, trgovinu narkoticima, oružjem, silovanja i slično svoju obranu iznio i Belivuk. Sumnjiče se za sedam ubojstava kao i da su svoje žrtve potom mljeli u industrijskoj mašini za mljevene mesa na dvije lokacije i potom ostatke bacali u Dunav.

I ranije se najavljivalo kako će ona biti zanimljiva a to je danas i potvrđeno. Naime, on je iznio ozbiljne optužbe na račun predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kao i aktualnog ministra unutarnjih poslova Aleksandra Vulina.

Naime, Belivuk je pred sudskim vijećem Specijalnog suda u Beogradu negirao kaznena djela za koja se tereti ali je zato kazao kako je član Srpske napredne stranke (SNS), kojoj je predsjednik upravo Vučić, i da je kao takav bio zadužen za Blok 45 i 50.

- S Aleksandrom Stankovićem sam vodio grupu koja je služila za potrebe države sve do njegovog ubojstva, nakon čega sam ja to nastavio raditi. Činili smo razne usluge državi, poput sprječavanja mitinga, razbijanja demonstracija, ali i rušenja privatnih kuća u Hercegovačkoj ulici, rekao je Belivuk na sudu kako piše Bosnainfo.

Kazao je i kako je 2019. godine imao sastanak s Aleksandrom Vidojevićem, čiji je nadimak Aca Rošavi koji mu je tada, kako je rekao, poručio da ga je poslao "šef" (misli se na Aleksandra Vučića) te da treba napraviti navijačku skupinu jer su tada na jugu postojale tri navijačke skupine. Spomenuo je i inauguraciju Aleksandra Vučića rekavši da je u osiguranju cijele ceremonije sudjelovalo nekoliko navijačkih skupina, a da su njegovi dečki bili zaduženi za dio oko same Skupštine. Pred Sudskim vijećem je rekao i da je bio u kontaktu s Vučićevim čovjekom od povjerenja Darkom Glišićem za kojeg kaže da mu je rekao da će s njima na vezi biti Vidojević te da je on "čovjek od povjerenja". Dodao je i kako su se s Vidojevićem viđali sve dok nisu posumnjali na to da on ne prenosi Vučiću ono što mu je rečeno. Pojasnio je kako im je Vidojević često dolazio s tim nekim zadacima te da su počeli sumnjati kako on ne prenosi onako kako je rečeno i da ubacuje sebe.

U svjedočenju dalje Belivuk je rekao kako je imao sastanak i s Vučićem te da je do njega došlo u stanu voditeljice Katarine Šišmanović.

- Glišić mi je rekao da oni znaju da ja dobro radim i da informacije imaju i preko moje susjede Šišmanović, koja je dobra prijateljica šefa. Vučić, Miljković i ja smo se vidjeli s njim, rekao je da nije dobro da se viđamo često i da s nama bude na vezi Aleksandar Vulin. Marko je to preuzeo na sebe, ja sam ga znao sa splavova, kada je dolazio vidno pijan. Znam da se drogira, vidjeli ste i sami kako pas na granici odmah skače na njega. Dugo sam radio na splavovima i znam kako izgleda kada se netko drogira – rekao je Belivuk.

Srbijanski portal Nova.rs navodi i kako u svome svjedočenju Vulin ipak nije spomenuo neke osobe koje su bile ključne i koje znaju puno toga o radu ovoga klana. Tako uopće nije spomenuo bivšu državnu tajnicu MUP-a Dijanu Hrkalović koja je i sama bila uhićena i optužuje ju se za kriminal. Za nju se kaže i kako je na neki način vodila cijeli MUP te da je postavila ljude od svoga povjerenja.

Nije spomenuo niti pripadnika žandarmerije Nenada Vučkovića Vučka za kojega se navodi kako vrlo vjerojatno puno toga zna o ubojstvu navijača Aleksandra Stankovića, zvanim Sale Mutavi. Njih dvojica su viđani zagrljeni na tribini i bili su u kontaktu o čemu svjedoče službene bilješke koje su istraživački mediji objavljivali proteklih mjeseci.

Interesantno je i kako nije uopće spomenuo niti Nebojšu Stefanovića inače bivšeg ministra unutarnjih poslova i prije osobe od punog povjerenja Vučića. U posljednje dvije – tri godine Stefanović više nije osoba od punoga povjerenja Vučića i o njihovom odnosu je svašta pisano. Međutim, kao ministar unutarnjih poslova Stefanović je sigurno puno toga znao o radu i djelovanju klana Belivuka. Nije spomenut niti bivši zamjenik načelnika SBPOK-a Goran Prpić koji je i osuđen zbog trgovine utjecaja. U svome svjedočenju bivši vođa navijača NK Partizan Belivuk isto tako nije spomenuo nikoga niti iz samoga kluba. Nakon uhićenja 2019. godine pisano je kako je Belivuk imao prostorije na samome stadionu te se sumnjalo da je i tamo obavljao neke kriminalne radnje.