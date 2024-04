Sud odlučuje o optužnici protiv bivšeg gradonačelnika Petrinje Darinka Dumbovića

Dva mjeseca nakon što je USKOK podigao optužnicu protiv Darinka Dumbovića, nekadašnjeg gradonačelnika Petrinje te još četiri osobe, među kojima je i njegov sin Darko Dumbović, danas bi o pravomoćnosti te optužnice trebao raspravljati zagrebački Županijski sud. No ako je vjerovati praksi u ovakvim situacijama, teško da će optužnica danas postati pravomoćna. Hodogram je obično uvijek isti: obrana traži da se neki dokazi izdvoje kao nezakoniti, optužno vijeće, gotovo uvijek taj zahtjev odbije, nakon čega uslijede žalbe, o kojima odlučuje Visoki kazneni sud (VKS). U međuvremenu prođe nekoliko mjeseci, često više i od šest, dok se spis ponovo ne vrati optužnom vijeću na odlučivanje... Do odstupanja u tom već ustaljenom hodogramu kada su VIP optuženici u pitanju, dolazi jedino ako se netko od okrivljenika (u postupcima gdje ih ima više), odluči priznati krivnju te nagoditi s USKOK-om. U tom slučaju se postupak za te okrivljenike okonča, za druge razdvoji te zakaže nova sjednica optužnog vijeća. Što će se od toga dogoditi, pod uvjetom da ne bude odgode sjednice optužnog vijeća, znat će se tijekom današnjeg dana.

USKOK Dumbovića tereti da je prije i poslije petrinjskog potresa namještao poslove tvrtki svoga sina Darka Dumbovića. Osim bivšeg petrinjskog gradonačelnika, koji je inače svojevremeno bio saborski zastupnik izabran na listi Milana Bandića, da bi kasnije pretrčao u Reformiste Radimira Čačića, i njegovog sina, još su optuženi Dejan Dobrečević iz tvrtke Skela Banovina, Zlatko Zagorac iz tvrtke Zagorac građevinski radovi, te Goran Norković iz tvrtke Pet plus gradnja.

USKOK u optužnici Dumbovića tereti da je od listopada 2019. do svibnja 2021. kao gradonačelnik Petrinje, protivno odredbama Zakona o javnoj nabavi dogovarao poslove s tvrtkom povezanom s njegovim sinom. Riječ je o građevinskoj tvrtki Titan Commerce kojoj je osnivač supruga Darka Dumbovića, dok je on u toj tvrtki bio glavni prokurist i stvarni voditelj poslovanja. Prema optužnici, fingirali su se postupci javne nabave, na koje su javljale tvrtke trojica poduzetnika, pri čemu je bila lažirana dokumentacija. Grad Petrinja je bio naručitelj poslova, dobio bi lažne ponude, no stvarni izvođač radova je na koncu, tvrdi USKOK bila tvrtka Titan Commerce jer bi joj ostali prepustili poslove koji su dobili. USKOK navodi da je tako Titan Commerceu protuzakonito dodijeljeni poslovi vrijedni 1, 4 milijuna eura. Radilo se o poslovima rekonstrukcije dječjeg i sportskog igrališta u Mošćenici i izgradnje dječjeg i sportskog igrališta – Vatrogasno, redovnom održavanju nerazvrstanih cesta u 2020. i 2021. , izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta uz Poduzetničku zonu Mošćenica Poljana te radovima na građenju platoa radi postavljanja privremenih montažnih objekata za stambeno zbrinjavanje stanovništva u Poduzetničkoj zoni Mošćenica.