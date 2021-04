Stručnjak o crnom nizu na cestama: Dok god se to ne promijeni, neće se promijeniti ni kultura u prometu

Od početka ovog mjeseca na hrvatskim je prometnicama poginulo 16 osoba, a njih šest poginulo je u protekla tri dana.

Posljednja prometna nesreća koja je Hrvatsku zavila u crno bila je ona u Zadru gdje su poginula dva mladića u dobi od 20 i 21 godinu kada im je 18-godišnjak u Mercedesu oduzeo prednost. Početkom mjeseca, odnosno 6. travnja, u prometu su život izgubila također dvojica mladića u dobi od 18 godina. Oni su Volkswagenom u mjestu Stara Baška na Krku uslijed neprilagođene brzine sletjeli u provaliju duboku 70-ak metara i na mjestu poginuli. S njima je u automobilu bila i djevojka koja je preživjela te pozvala policiju.

Šokantna je bila i nesreća u selu kod Nove Gradiške gdje je 31-godišnjak posuđenim automobilom bez vozačke dozvole jurio 186 kilometara na sat te svoju ludu vožnju prenosio uživo na društvenoj mreži. Sletio je s ceste i na mjestu poginuo.

Nesreće sa smrtnim posljedicama dogodile su se i u Brinju na Korčuli gdje je poginuo 21-godišnjak, u Gornjem Vratnu je život izgubio 49-godišnji motociklist kao i na Korčuli gdje je stradao 22-godišnji policajac izvan službe. Na bjelovarskoj obilaznici poginulo je 15. travnja dvoje ljudi nakon što je starijem vozaču pozlilo tijekom vožnje... Jučer je u Svetom Ivanu Zelini u slijetanju automobila poginulo dijete, a u tunelu Mala Kapela život je izgubio strani državljanin.

Dio je to tragičnih nesreća koje su se samo ovaj mjesec dogodile na hrvatskim cestama, a prometni stručnjak i ovlašteni sudski vještak za promet Goran Husinec kaže kako povećani broj nesreća nije neočekivan.

– Očekivan je blagi porast stradalih. Dosad je bio lockdown, mladi nisu izlazili i jednostavno se dogodila jedna kolektivna depresija, depresivno stanje kod mladih ljudi koji više ne mogu izdržati taj novi način života. Ne mogu više izdržati da ne idu van i sad su malo popustili sa svime time i počelo se događati to što se događa – rekao nam je Husinec.

Ističe da to nije opravdanje za nesreće koje se događaju, ali je razlog.

– Na psihu mladih utječe korona i cjelokupna situacija u društvu. Mladi jednostavno ne vide izlaz, ne vide bolju budućnost. Što će raditi nego divljati s autom. Željni su dokazivanja, željni su svega, ne vide ništa pametno, ne vide nekakvu perspektivu u poslu i jednostavno su podivljali. Onaj koji je mentalno slabiji i koji je prije bio problematičan, sada je prešao granicu. Oni koji su bili granični, sad su zbog te situacije preskočili granicu normalnog ponašanja – smatra Husinec.

Po njegovom mišljenju, ljepše vrijeme i otvaranje kafića također je razlog većeg broja nesreća, a najveći problem u svemu je što se vozači ne boje kazni.

– Naši vozači uopće se ne boje kazni. Imao sam slučajeva kad vozači kažu da će opet raditi prekršaje jer su uvjereni da kaznu neće morati platiti. Uvjereni su da će se nekako izvući, da će otići u zastaru i da mu ovrha ne može blokirati račune kad ih nema. I što da kažete takvim ljudima? Rješenje je jako teško jer represijom više ne možemo. Imamo velike kazne, zatvorske, no to ne pomaže – kaže Husinec i ističe:

– Stanje u prometu je odraz stanja u društvu. Kada ćemo imati normalno i kulturno društvo onda ćemo automatski imati i bolje stanje u prometu. To je ključno. U pat-poziciji smo. Kazne više ne možemo dizati jer su kazne ogromne. Ali se ljudi kazni ne boje. Što ćete vi nekoga kazniti tko se vozi 180-200 kilometara na sat, snima se mobitelom i pogine. Ako se on ne boji smrti, da ostane invalid, kako će se bojati kazne od 10.000 kuna? – kaže.

Problem kod naših vozača je uvelike mentalitet.

– Imamo dva problema. One siromašne na rubu egzistencije koji se odaju alkoholu, drogi, jadni su općenito, i one koji imaju novaca i obijesni su. Mladi koji danas voze skupe automobile svojih očeva rodili su se u tim autima i nemaju kulturu vožnje. To su problemi, a ne ima li netko zimske gume ili ljetne – kaže Goran Husinec i zaključuje da dok god se ne promijeni mentalitet naših vozača, neće se promijeniti niti kultura u prometu.

VIDEO Vozač jurio 186 kilometara na sat i na mjestu poginuo