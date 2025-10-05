Stravična nesreća kod Osijeka: Pronađeno tijelo vozača u smrskanom automobilu

Tragičan prizor zatečen je u nedjelju navečer u Petrijevcima, nedaleko od Osijeka. Oko 18:30 sati građani su primijetili slupani automobil u granju uz križanje Radićeve ulice i državne ceste D34 te odmah obavijestili policiju.
Dolaskom na teren potvrđeno je najgore – u vozilu je pronađeno tijelo smrtno stradale osobe. Očevid je u tijeku, a okolnosti nesreće bit će poznate nakon završetka policijskog postupka.
VAŽAN POPIS
FOTO Ovo su najsigurnije države na svijetu: Evo gdje se nalazi Hrvatska. BiH i Srbija daleko iza nas
22
BJEŽALA OD NOVINARA
FOTO Otkriveno čime se danas bavi Sanaderova supruga! Rijetko ga je posjećivala u zatvoru, a evo zbog čega
Okusi prošlosti