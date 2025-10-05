Stravična nesreća kod Osijeka: Pronađeno tijelo vozača u smrskanom automobilu

Tragičan prizor zatečen je u nedjelju navečer u Petrijevcima, nedaleko od Osijeka. Oko 18:30 sati građani su primijetili slupani automobil u granju uz križanje Radićeve ulice i državne ceste D34 te odmah obavijestili policiju.

Dolaskom na teren potvrđeno je najgore – u vozilu je pronađeno tijelo smrtno stradale osobe. Očevid je u tijeku, a okolnosti nesreće bit će poznate nakon završetka policijskog postupka.