AUTO ZAVRŠIO U GRANJU

Stravična nesreća kod Osijeka: Pronađeno tijelo vozača u smrskanom automobilu

Službeni policijski automobil
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
05.10.2025.
u 20:26

Očevid je u tijeku, a okolnosti nesreće bit će poznate nakon završetka policijskog postupka.

Tragičan prizor zatečen je u nedjelju navečer u Petrijevcima, nedaleko od Osijeka. Oko 18:30 sati građani su primijetili slupani automobil u granju uz križanje Radićeve ulice i državne ceste D34 te odmah obavijestili policiju.

Dolaskom na teren potvrđeno je najgore – u vozilu je pronađeno tijelo smrtno stradale osobe. Očevid je u tijeku, a okolnosti nesreće bit će poznate nakon završetka policijskog postupka.
