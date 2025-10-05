Naši Portali
TRAGEDIJA KOD OGULINA

Mladić (19) sletio s autom i zabio se u stablo. Na mjestu poginuo

Teška prometna nesreća kod Sinja,poginuo mladi motociklist
05.10.2025.
u 18:05

O navedenom događaju obaviješteno je nadležno državno odvjetništvo koje je obavljanje očevida prepustilo policijskim službenicima.

Karlovačka policija izvijestila je da se danas oko 4 sata na županijskoj cesti ŽC-3254 na području naselja Jasenak, grad Ogulin dogodila prometna nesreća. Osobnim automobilom ogulinskih registarskih oznaka iz smjera Jasenka u smjeru Drežnice upravljao je 19-godišnjak koji je uslijed neprilagođene brzine kretanja vozila osobinama i stanju skliskog i mokrog kolnika izgubio nadzor nad vozilom pri izlasku iz lijevog zavoja.

U nekontroliranom kretanju prvo je vozilom prešao na lijevu kolničku traku, potom na desnu, nakon čega izlijeće udesno izvan kolnika i udara u stablo gdje se i zaustavlja. Od zadobivenih ozljeda na mjestu događaja 19-godišnjak je smrtno stradao. 


Očevidom je utvrđeno da 19-godišnjak nije koristio sigurnosni pojas. Nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće o događaju.
