Strašna pogreška policajaca: Ubili maloljetnicu koja je bježala pred svojim otmičarem

Policajci su u Americi ustrijelili 15-godišnjakinju dok je trčala prema njima tražeći pomoć nakon što ju je oteo njezin otac. Savannah Graziano (15) ubijena je 27. rujna 2022. nakon što je njezin otac Anthony John Graziano (45) ubio svoju suprugu Tracy Martinez i oteo kćer. Proširila se snimka pucnjave na kojoj se vidi kako Savannah slijedi upute policajaca , puzeći na rukama i koljenima duž autoceste 15 u Hesperiji u Kaliforniji, dok je jedan od policajaca stajao iza terenca. Zatim je uslijedila kiša metaka u kojoj je smrtno stradala petnaestogodišnjakinja, piše Daily Mail.

Prije nego li je u javnost izašao video napada, policajci su tvrdili kako je Savannah upucana jer je bila naoružana, no čini se da snimka dokazuje suprotno. Tragična snimka pucnjave objavljena je u ponedjeljak nakon što su novinari to zatražili prema kalifornijskom Zakonu o javnoj evidenciji. Cijela radnja odvila se kaka su policajci okruga San Bernadino pokušali zaustaviti kamionet oca Anthonyja Graziana koji je nedugo zatim krenuo pucati na policajce, rekli su dužnosnici šerifovog odjela. Policija je u to vrijeme tvrdila da je Savannah možda također pucala iz vozila.

Nedavno objavljena snimka uključuje kameru iz helikoptera šerifovog odjela i prikazuje Graziana kako pokušava ići u rikverc na cesti dok ponovno puca. Tada se može vidjeti 15-godišnja Savannah kako izlazi iz automobila, a policajac preko radija kaže: 'Djevojčica je vani, maloljetnica je vani. Ona je vani na suvozačevoj strani. Na radiju, nakon što je 15-godišnjakinja upucana, može se čuti policajac kako rezignirano kaže 'o, ne'.

Na mjestu događaja pronađeno je oružje, streljivo, bljeskalice i dimne bombe te taktičke kacige. Oružje je bilo u legalnom vlasništvu oca Graziana. Savannahin mlađi brat rekao je istražiteljima da su braća i sestre odrasli uz oružje. Savannah je proglašena mrtvom na licu mjesta, dok je njezin otac Anthony također na kraju ubijen, iako se na snimci ne vidi kada se to dogodilo, piše Daily Mail.

